Les enlèvements diminuent dans le pays: Durazo

Mexico.- Dans la lutte contre les enlèvements, grâce aux unités de l’État, il y a 496 détenus en coordination avec le ministère de la Sécurité publique et de la Protection des citoyens (SSPC) et la Commission nationale anti-enlèvement (CONASE).

La Commission nationale anti-enlèvement (CONASE) a détenu à elle seule 193, il y a 82 gangs disjoints, au total, 689 détenus, 541 victimes libérées et 60 migrants libérés.

Au début de la présente administration, les enlèvements étaient en augmentation et ont commencé à diminuer jusqu’à aujourd’hui.

Le chiffre pour février 2020 est inférieur à 45,35% par rapport à décembre 2018; de même, le chiffre est inférieur de 12,96% à celui de janvier 2020, c’est-à-dire qu’il y a également une baisse entre février et janvier, mais très notable par rapport à décembre, lorsque le 4e trimestre a commencé.

«Nous ne nous sentirons jamais satisfaits tant que ce nombre n’existera pas; Cependant, les résultats nous amènent à conclure que nous sommes sur la bonne voie pour réduire considérablement l’incidence de la criminalité dans les enlèvements “, a déclaré Alfonso Durazo Montaño, chef du SSPC.

Soutenu par des diapositives et des statistiques, Durazo Montaño a présenté un rapport sur les progrès dans la lutte contre la criminalité, a montré un graphique montrant qu’il n’y a plus d’enlèvements au Yucatan, Durango, Baja California Sur, Chiapas, Campeche, Nayarit, Colima, Jalisco, Puebla, Querétaro et Coahuila.

Lors de la conférence de presse au Palais national, il a déclaré que ces résultats étaient grâce au soutien de la Commission nationale anti-enlèvement, qui est un organe de coordination, mais petit à petit «nous lui avons confié des tâches opérationnelles et les résultats qu’elle a donnés sont très bons. “

L’une des principales réalisations dans la lutte contre les enlèvements, a indiqué Durazo Montaño, avec le soutien de la CONASE, est la mise en œuvre de l’opération conjointe à Veracruz, qui a permis de réduire de 55,88% l’incidence des enlèvements.

Veracruz était malheureusement une actualité nationale en raison de l’enlèvement et voici la tendance de cette activité criminelle qui, en étroite coordination avec le gouvernement de l’État, a réussi à faire cesser l’enlèvement dans moins de la moitié des cas. L’un des facteurs qui a permis ce résultat a été le changement de procureur général, a indiqué Durazo Montaño.

Seven24.mx

ebv