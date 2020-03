Les enregistrements de Luis Miguel La Serie 2 s’arrêtent en raison d’un coronavirus

La pandémie de coronavirus Covid-19 ne semble pas encore bonne. Alors que la propagation du nouveau virus continue de hanter le monde entier alors qu’il est isolé dans leurs foyers, les annulations de premières et de productions de films et de séries télévisées continuent d’augmenter. Non seulement notre santé est en danger, mais aussi notre divertissement. La production de la deuxième saison de Luis Migue La Serie a également été interrompue.

Sur son compte Instagram officiel, César Bordón, l’acteur de soutien de Luis Miguel La Serie, qui joue le manager de Luismi, Hugo Lopez, a révélé qu’en raison de mesures sanitaires destinées à contenir la nouvelle épidémie de coronavirus, La production de la deuxième saison de la série a été suspendue indéfiniment … raison pour laquelle il retournera dans son pays d’origine, l’Argentine.

“Tout s’est arrêté. Jusqu’à nouvel ordre », a écrit Bordón dans un instastory.

La deuxième saison de Luis Miguel La Serie était en cours de tournage à Mexico et la série devrait être diffusée en 2020. Mais dans ces circonstances, la libération de la deuxième partie de la vie de Luismi pourrait être retardée. Il comportera 20 épisodes qui raconteront la vie d’El Sol des années 90 à nos jours.

