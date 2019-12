Les épisodes les plus drôles de Frank de tout le monde aime Raymond (selon IMDb)

Les sitcoms télévisés comptent souvent sur la force de leur distribution de personnages mémorables et humoristiques. C'est certainement le cas en matière de sitcom familiale Tout le monde aime Raymond, qui a connu une saison 9 réussie. Alors que ce spectacle ne manquait pas de personnages loufoques mais charmants, l'un des points forts qui a tendance à être négligé est le père sage, spirituel et souvent cynique de Ray (Ray Romano) et Robert (Brad Garrett) Frank Barone, joué par le feu le grand Peter Boyle. Malgré son attitude un peu brutale et au nez dur, Frank peut être tout à fait le goofball fantaisiste, fournissant de nombreux faits saillants comiques de l'émission et certains des zingers les plus drôles.

Cela dit, regardons les épisodes les plus drôles et les mieux notés de Tout le monde aime Raymond qui sont largement centrés sur cette figure paternelle hilarante.

dix Frank descend les escaliers (S6) – 7,8





Vous devez donner des accessoires aux scénaristes pour une prémisse amusante autant que vous le faites à Peter Boyle, qui est à son goofy, le plus comique de cet épisode de la saison 6 de Raymond.

Dans ce document, Ray et Debra ont apparemment eu un épisode sexuel particulièrement "vigoureux" au point où ils étaient tombés de leur lit, causant à Ray de se blesser au poignet. Plutôt que de devoir passer par le processus maladroit d'expliquer cela à un curieux Frank et Marie lorsqu'ils sont pressés par le poignet de Ray, ils racontent une histoire de couverture sur la chute des escaliers. Étant le fier M. Fix-it que Frank a tendance à être, il décide d'essayer de réparer leurs escaliers, à quel point ils s'effondrent et le débarquent à l'hôpital. Comme vous pouvez vous y attendre, cela présente pas mal de scénarios et d'échanges à l'hôpital à mesure que la vérité se dévoile.

9 Hommage à Frank (S3) – 7,8





Comment pouvez-vous produire un hommage vidéo pour un homme qui était plus connu pour son comportement narquois et négatif et son zaniness bien plus que ses bonnes actions et ses bons esprits? C'est précisément le défi auquel Ray et son frère Robert sont confrontés, car ils sont chargés de bricoler un court métrage peignant les traits et les actes de leur père sous un jour positif. Ce film est destiné à ses copains de loge qui l'ont élu "Homme de l'année".

Depuis récurer la loge pour des témoignages positifs se révèle futile, les deux élaborent un plan pour demander aux hommes là-bas ce qu'ils pensent Chocolat à la place, utiliser la ruse de l'édition pour donner l'impression que cette évaluation sera de Frank. Comme vous pouvez probablement l'imaginer, la pièce finale terminée fait rire pas mal. C'est vraiment un épisode mémorable, en grande partie grâce à la vidéo hilarante d'hommage.

8 Le cadeau (S2) – 7,8





Une grande partie de l'humour de Raymond vient de la dynamique super-compétitive entre Ray et son frère Robert, et cela s'étend à être considéré plus favorablement par leur père. Pour son grand 65e anniversaire, ses deux fils lui achètent un cadeau, mais à l'insu de Robert, Ray a fait tout son possible, lui offrant un grand aquarium avec des variétés de poissons rares.

Cela dérange particulièrement le frère souvent négligé de Ray, car il ne lui a donné qu'un «bateau éloigné», auquel Frank réfléchit à peine. Pendant ce temps, Frank passe une bonne partie de l'épisode à regarder hypnotiquement son nouveau tank. Les fans de l'excentrique Robert et Frank devraient certainement profiter de cet épisode classique.

7 Au volant de Frank (S3) – 7,8





Partie de RaymondLe charme de 'est que, malgré ses scénarios farfelus et ses personnages quelque peu excentriques, beaucoup peuvent se rapporter au drame familial dynamique et unique montré dans de nombreux épisodes à un niveau ou à un autre. Tel est le cas pour cet épisode, qui commence par Debra exprimant sa préoccupation pour le père de Ray conduisant leurs enfants, car – avouons-le – il ne rajeunit pas.

Celui-ci est plein des lignes de ligne typiquement amusantes d'un Frank têtu. Il y a aussi des situations assez drôles qui incluent le fait que son propre fils (un officier de police) lui donne un billet, en plus de Ray assis à travers un test DMV particulièrement difficile avec Frank.

6 Tasteless Frank (S9) – 8,0





Tout le monde aime Raymond semblait devenir de plus en plus farfelu et exagéré à chaque saison, ce qui avait tendance à culminer au cours de sa final saison. Exemple concret – un épisode où Frank prend une certaine pilule afin de l'aider à «vieillir». Malheureusement pour sa femme Marie, qui s'enorgueillit de sa cuisine, un effet secondaire est qu'il perd un peu de son goût.

Naturellement, quelques conversations gênantes ont lieu alors que la famille Barone se réunit pour le dîner. Bien qu'il s'agisse de l'un des tout derniers épisodes de la série mémorable de cette série, "Tasteless Frank" montre que l'écrivain Philip Rosenthal était loin de manquer d'idées amusantes.

5 Frank peint la maison (S5) – 8.2





Comme cet épisode le montre très bien, Frank n'est pas seulement une salope sarcastique et sournoise avec peu de qualités rachetables. En fait, il possède un désir attachant de réussir et d'être fier de son travail – une qualité qui ne semble avoir été enhardie qu'après sa retraite. Cela se traduit par son sérieux en peignant la maison de Ray avec Ray et Robert, car leur père adopte une approche presque militariste pour terminer le travail.

Bien que cet épisode fasse toujours rire – en particulier pendant la scène finale – c'est en fait un regard plus sérieux et plus approfondi sur le personnage de Frank. Cela se produit après que Frank a répondu durement à Ray qui le renvoyait de travailler sur sa maison. Nous découvrons que cette action a évoqué certains démons de son passé, car il avait été renvoyé d'une carrière dans sa jeunesse.

4 Rencontre avec les parents (S7) – 8.2





Cet épisode ne repose pas seulement sur la force comique de Peter Boyle, mais aussi sur le drôle Fred Willard en tant que père d'Amy, le talentueux récemment décédé Georgia Engel en tant que maman et Chris Elliott en tant que frère Peter. Cette rencontre entre deux familles très différentes produit pas mal de rires, en partie grâce à la grande chimie comique entre Boyle et Willard. Comme vous pouvez l'imaginer à partir d'un argument impliquant si oui ou non Amy et Robert devraient être mariés, l'hilarité – et une certaine maladresse – s'ensuit ici.

Cette distribution dynamique de personnages colorés de la famille d'Amy aide vraiment à porter une grande partie des dernières saisons de Raymondet "Rencontre avec les parents" en est un formidable exemple.

3 The Kicker (S6) – 8,3





Bien que Frank ait ses attributs charmants, cet épisode nous rappelle ses manières plus têtues et gourmandes, qui atteignent un niveau si absurde ici qu'elles invoquent un visage palpitant aussi bien que rire. Fondamentalement, Frank et Robert reviennent d'un match de football, car Frank se vante d'avoir attrapé un panier de l'un des joueurs. Le "kicker?" le joueur – qui n'est qu'un gamin – cherche le ballon qui a été utilisé pour cet objectif historique, mais Frank décide de le tenir à une rançon de 10 000 $.

C'est un peu une étude de caractère pour cet homme typiquement fermé, qui finalement Est-ce que terminer sur une note sincère.

2 Le sketch (S6) – 8.4





Frank est souvent à son meilleur en jouant avec sa femme, Marie – qui ne se retiennent pas toutes les deux lorsqu'il s'agit de se côteler et de se donner généralement du mal. Nous ne recevons pas seulement plus de ces plaisanteries Frank-Marie généralement amusantes dans "The Skit", mais Ray et Debra fournissent en fait leur posséder interprétation de ce va-et-vient.

Ils le font en exécutant – vous l'aurez deviné – un "sketch" lors d'une fête d'anniversaire des amis de Frank et Marie. Ce qui commence comme une usurpation d'allégresse de ces amis se transforme rapidement en un long riffing des parents de Ray. Cela mène à beaucoup de drame quand Frank et Marie se retournent contre eux et exécutent leur posséder sketch imitant Ray et Debra. C'est comme un gros rôti, et c'est très amusant à regarder.

1 Le papier peint (S5) – 8.5





Comme vous pouvez l'imaginer, une prémisse impliquant une voiture écrasant le mur de nos personnages principaux écrit presque lui-même en termes de plaisanteries drôles. Alors que les parents de Ray – qui vivent également de l'autre côté de la rue – ont tendance à faire irruption un peu à l'improviste et indésirable, cela atteint un nouveau niveau de folie lorsqu'ils entrent accidentellement directement dans leur salon.

Cela conduit à des allers-retours hilarants, en particulier entre Ray et son père. Cela inclut une scène intense où Ray lui explose dans une sorte de réaction retardée lorsque le papier peint de son mur reconstruit ne correspond pas à celui du vieux mur.

