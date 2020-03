Les épouses brunes se réunissent sans Kody, appelez-le une «mouche dans la pommade»

Les quatre femmes de Kody Brown (Meri, Janelle, Christine et Robyn Brown) ne passent pas beaucoup de temps ensemble sans leur mari. Particulièrement après avoir déménagé de Las Vegas à Flagstaff, les femmes se sont souvent lamentées de ne pas se voir et de voir leurs enfants presque aussi souvent qu’autrefois.

Mais dans l’épisode du 15 mars des épouses sœurs de TLC, «Grandir gay et religieux», les quatre femmes ont parlé de l’importance de nourrir leurs relations sans Kody.

Robyn a même qualifié Kody de «mouche dans la pommade» de la relation des épouses sœurs, tandis que Janelle a déclaré que sa relation avec ses épouses sœurs était à certains égards encore plus importante que sa relation avec son mari.

Robyn, Janelle, Meri et Christine Brown | Gabe Ginsberg / FilmMagic

Les Browns ont repris leur argumentation au col Coyote

Lors de la visite de Mariah Brown, la fille de Meri et Kody, et de sa fiancée, Audrey Kriss, à Chicago, les quatre épouses Brown ont eu un temps de liaison bien mérité. Au cours du déjeuner, ils ont discuté des problèmes persistants de Robyn avec Kody concernant la location ou l’achat d’une maison, ainsi que du récent combat entre Meri et Robyn à Coyote Pass.

Christine, la troisième épouse de Kody, a déclaré que ce type de mauvaise communication était à prévoir. Après tout, les épouses sœurs vivaient toutes loin l’une de l’autre dans leur nouvelle ville natale de Flagstaff et n’étaient plus synchronisées.

“Ce qui s’est passé à la propriété était juste indicatif de l’endroit où

les choses sont en ce moment », a déclaré la star de Sister Wives. “Nous faisons des choses assez

séparé.”

Pendant ce temps, Janelle, la deuxième épouse de Kody, a souligné combien il était important pour eux de nourrir leurs relations les uns avec les autres – pas seulement avec Kody. «C’est devenu assez intense. Intense pour nous, c’est sûr », a-t-elle déclaré. “J’aime repartir comme ça parce que pour moi, ce groupe central, cette relation est là où elle se trouve.”

Christine et Robyn ont dit qu’ils sentaient parfois que Kody les gênait lorsqu’il s’agissait de développer de bonnes relations entre eux

Les femmes de Kody ont également pris le temps de réfléchir à la façon dont leur mari interférait parfois dans leurs relations les uns avec les autres. La jalousie et la mauvaise communication les empêchaient parfois de se connecter en tant qu’épouses sœurs.

“Quand Kody et moi avons du mal, j’ai tendance à simplement

fermer et ne parler à personne et ne pas parler à mes épouses sœurs », Christine

a déclaré aux producteurs de Sœur Épouses. “Et quand je parle enfin à mes épouses sœurs,

ils ont les mêmes reproches que je fais à propos de Kody. Ils le font vraiment, honnêtement. Et

c’est comme une validation impressionnante que seule une sœur

comprendre.”

Robyn a accepté, ajoutant que la présence de Kody parmi eux

parfois créé des complications supplémentaires. “Quand ce ne sont que les quatre épouses sœurs,

nous nous amusons beaucoup ensemble », a déclaré la quatrième femme de Kody. «Parfois, Kody est un

voler dans la pommade. Parfois, sa présence peut créer des problèmes entre

nous qui autrement n’existeraient pas nécessairement. ”

Robyn a ajouté qu’il était important d’entretenir leurs relations les uns avec les autres en dehors de leurs mariages individuels avec Kody, qui pouvaient parfois prendre le relais et devenir une distraction.

Les épouses sœurs ont exprimé leur gratitude l’une pour l’autre

Le week-end des épouses brunes leur a permis de se reconnecter

épouses sœurs et de redécouvrir pourquoi leurs relations entre elles étaient si

important.

“Kody est là, et il est quoi que ce soit, mais pour moi, c’est le

», a déclaré Janelle à Meri, Christine et Robyn. “Et j’apprécie vraiment beaucoup

cette. J’apprécie d’être loin sans les enfants, sans Kody. ”

Christine, aussi, a déclaré qu’elle avait un lien incassable avec ses épouses sœurs, quoi qu’il arrive. «J’adore ces dames», a déclaré la star de Sister Wives. “Il y a toujours ce flux et reflux de ceux avec qui vous vous entendez et de ceux avec qui vous ne faites pas. Mais je leur fais entièrement confiance. Est-ce que je veux vivre avec l’un d’eux? Non, mais j’aime ces dames. Et je veux vivre à côté d’eux pour le reste de ma vie. »

Et avec un toast, Christine s’est réengagée dans sa relation

avec ses épouses sœurs pour le reste de leur vie. “Je vous aime beaucoup mesdames,

beaucoup », jaillit-elle. «Et j’ai hâte de passer le reste de nos vies

avec toi.”