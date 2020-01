Les erreurs d’une nuit ennuyeuse où tout n’a pas échoué

Une fois de plus, les professionnels de l’industrie cinématographique espagnole se sont réunis pour

apprendre à connaître à ceux choisis par la Film Academy pour recevoir leurs prix respectifs pour leurs derniers projets cinématographique Les Goya Awards ont vécu leur 34e édition et cette fois ils l’ont fait à Malaga, en particulier au Palais des Sports José María Martín Carpena. Ce lieu Il a été transformé en un grand téléviseur dans lequel Almodóvar a de nouveau atteint la gloire, dans lequel certains comptes professionnels exceptionnels tels qu’Antonio Banderas, Julieta Serrano ou Belén Cuesta ont été installés, mais où tout n’a pas été parfait, en particulier dans le domaine de la télévision. Et nous avons vécu un gala qui s’est accompli mais auquel encore plusieurs tours pour être ce que notre industrie mérite.

Andreu Buenafuente et Silvia Abril (Goya 2020)

Andreu Buenafuente et Silvia Abril sont revenus sur scène pour essayer de reproduire le succès que les deux récoltaient ensemble dans l’édition précédente et encore une fois, ont répété comme l’un des grands succès de ces Goya Awards. La chimie et le lien entre les deux étaient plus qu’évidents; C’est pourquoi ils ont rendu le spectateur confortable, comme s’il s’agissait d’une livraison de «Late Motiv». Leurs gags, leurs blagues de couple et l’ironie et l’acidité de l’un contre l’autre éventuellement a suscité le rire de plus d’un spectateur qui cherche un ton plus amical et moins radical Dans un gala comme celui-ci. Ici, nous ne voulons pas ressentir l’inconfort dont beaucoup d’entre nous souffrent dans les derniers Golden Globes, par exemple, ce n’est pas nécessaire.

Dans ces Goya 2020 Awards, nous ne recherchons pas cette confrontation. Bien sûr, il doit y avoir une réclamation, évidemment vous devez profiter de ce moment d’impact maximum parmi le public pour envoyer des messages et évidemment vous devez rendre visible ce qui ne l’est pas, mais vous devez le faire depuis sans gêne pour le spectateur, lui faisant partager ce qui est revendiqué mais sans agresser personne, ce n’est pas nécessaire. Et la preuve en est le numéro musical qui a joué en solo Silvia Abril et dans lequel beaucoup plus a été dit qu’il n’y paraît. Le plafond de verre, le manque d’opportunités pour les femmes de plus de 40 ans ou le machisme qui existe dans l’industrie et dans notre société en général ont été présents dans ce numéro musical qui a sans aucun doute très bien représenté le type de critique politique qu’ils souhaitent Faites ce genre de récompenses. Elle l’a représenté et Mariano Barroso, qui a prononcé un discours plein de clins d’œil, de plaintes et aussi plein d’amour et l’admiration pour l’industrie.

Silvia Abril au Goya 2020

Un gala qui a besoin de nombreux changements

Néanmoins, le gala n’a pas fonctionné. Nous avons rencontré une émission de télévision sans rythme, qui a besoin d’une grosse touche pour attirer le public. Car si c’est la grande vitrine qui a le monde du cinéma pour pouvoir frapper la table et montrer du muscle, il est clair qu’elle ne va pas bien. L’industrie du cinéma mérite un spectacle beaucoup plus puissantet non, je ne parle pas de décor ou d’image. Ce gala avait besoin d’une échelle beaucoup plus cohérente, qui avait des moments qui attireraient beaucoup plus l’attention du spectateur, qui le accrocheraient au canapé de sa maison. Ces Goya Awards sont la télévision, c’est un programme de divertissement et par conséquent, ils doivent raconter une histoire qui a du sens, provoque chez le spectateur la nécessité de rester coincé et qui contrecarre la lourdeur impliquée dans la remise de telles récompenses.

Les filles de Marisol dans le Goa 2020

Le meilleur d’un long gala

Et malgré un début musical puissant, le gala n’a pas eu trop de moments choquants tout au long de la longue nuit, le spectateur n’a pas trouvé trop de points forts pour retenir l’attention. A l’exception de Pablo Alborán et Jamie Cullum, qui se sont distingués avec deux belles performances émotionnelles et puissantes et un hommage à Marisol. Parce qu’il n’était pas nécessaire d’avoir Pepa Flores, qui logiquement préférait rester à l’écart des projecteurs, pour générer une émotion et une tension narrative très puissantes. La performance d’Amaia nous a tous abasourdis devant la télévision tandis que l’excitation de ses trois filles après avoir ramassé son Goya d’honneur mérité nous a tous pris. Parce que vous avez respiré beaucoup de vérité, d’amour, d’émotion et d’amour. Le spectateur a compris que ce que je voyais était vraiment, et donc il est resté accroché jusqu’à la fin.

Comme cela s’est produit avec le discours émotionnel de Belén Cuesta, les mots si personnels qu’Antonio Banderas nous a donnés ou le naturel que Benedicta Sánchez a démontré avoir reçu son prix de la meilleure révélation d’actrice. Ils nous ont accrochés et ont attrapé un spectateur qui avait besoin de plus de moments comme ça et aussi de plus de spectacle, de jeu plus directo. Parce que peut-être le temps est venu de faire un autre bond, d’être plus audacieux et voyous, d’enlever les corsets, d’être naturel et d’être clair que dans ces Goya il fautr réel, naturel et conscient du siècle dans lequel nous vivons. Parce que si nous avons fait face à un gala visuellement puissant, très prudent en termes de décors et avec moins d’échecs techniques que les autres éditions, le moment est venu de jouer avec le script, de lui donner une tournure et de préciser que oui, le cinéma peut Ayez des prix puissants. Parce que ces Goyas ont approuvé mais ils ont besoin de beaucoup plussortir et être cette émission de télévision que le cinéma mérite. Et non, il n’est pas impossible de l’obtenir.

