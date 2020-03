Les Espagnols au Honduras, où sont enregistrés des «survivants», craignent d’être pillés par la crise des coronavirus

La planète connaît actuellement l’une des plus grandes pandémies dont nous nous souvenions dans notre histoire récente. À ce jour déjà Plus de 215 000 personnes sont infectées par le coronavirus COVID-19 dans le monde, étant la Chine le pays dans lequel plus de cas ont été enregistrés, avec l’Italie et l’Espagne. Ce virus ne comprend pas les frontières et la preuve en est ce qui se passe également dans d’autres pays d’Amérique centrale comme le Honduras. De nombreux Espagnols ont ce territoire à l’esprit car c’est le lieu où se déroule l’émission de téléréalité Mediaset Espagne et BulldogTV “ Survivientes 2020 ”.. En plus des Espagnols qui y résident, il y a un bon groupe de personnes nées dans notre pays qui sont déplacées vers le lieu de travail dans le format de téléréalité.

Concurrents «Survivors 2020»

Quelle est la situation actuelle? Dans ce pays aujourd’hui le nombre de cas diagnostiqués par le coronavirus est de douze, comme Alba Consuelo Flores, ministre de la Santé du Honduras, l’a rapporté ce mercredi 18 mars. Cela explique que, malgré les mesures de protection qui ont été mises en œuvre pour tenter de protéger la santé de ses citoyens (y compris les fermetures de frontières ou le couvre-feu nocturne)En quelques heures seulement, trois nouveaux cas qui avaient des liens épidémiologiques avec d’autres cas précédemment diagnostiqués ont été ajoutés. Juan Orlando Hernández, président du pays, a voulu envoyer un message à la population pour avertir que “nous devons nous préparer au pire des scénarios”, avertissant que l’impact économique que cela va entraîner est très important et donc demander à ses citoyens de rester chez eux et de suivre strictement toutes les mesures imposées par le gouvernement pour tenter de contenir le virus.

Finalement, le pays dans lequel ‘Survivors’ est développé commence déjà à subir les conséquences dramatiques de cette pandémie qui pourraient finir par affecter sa production. Un groupe d’Espagnols qui ont participé au “ Programme Ana Rosa ” assistent à cette grave crise au Honduras ce jeudi 19 mars. Ceux-ci ont averti qu’ils vivent dans une grande peur de tout ce qui se passe et ont expliqué que l’une des plus grandes craintes Les Honduriens sont confrontés aujourd’hui à un possible pillage de la population. Désespéré par le manque possible de nourriture, tout le monde se prépare à une véritable rébellion dans leurs rues. Bien que ces événements ne se soient pas produits jusqu’à présent, ces Espagnols ont averti qu’ils craignaient qu’ils ne se produisent dès que la situation commencerait à empirer, comme cela semble se produire.

Qu’arrivera-t-il aux «survivants»?

Il convient de noter que l’équipe de ‘Survivors pour l’instant est parfaitement, aucun coronavirus n’a été détecté dans aucun de ses membres et pour l’instant la production du format continue son rythme. Comme le souligne La Vanguardia, le producteur a pris des mesures préventives pour empêcher tout travailleur du format d’être infecté par COVID-19. De cette façon, il y a un restaurant séparé dans l’hôtel où se trouvent les travailleurs Pour les empêcher d’avoir des contacts avec d’autres clients, toutes sortes d’excursions ont été suspendues sur place et les déplacements à l’extérieur de l’hôtel ont également été interdits. Dans tous les cas, l’objectif est qu’aucun éditeur, appareil photo, producteur, assistant ou maquilleur n’ait de contact avec une personne locale.

.