Les États-Unis considèrent les suprémacistes blancs comme des terroristes

Washington.— Pour la première fois de leur histoire, les États-Unis ont mis sur liste noire un groupe suprémaciste blanc russe.

Lundi, le Département d’État américain a inscrit sur sa liste des organisations terroristes étrangères, le groupe d’extrême droite du Mouvement impérial russe, qui a été décrit comme historique.

«Ces désignations sont sans précédent. C’est la première fois que les États-Unis désignent les suprémacistes blancs comme terroristes, illustrant le sérieux avec lequel cette administration prend la menace », a déclaré Nathan Sales, coordinateur anti-terroriste du Département d’État.

Les membres du MIR se présentent comme des chrétiens orthodoxes qui soutiennent la restauration de la monarchie et mettent en avant les intérêts des Russes, des Biélorusses et des Ukrainiens.

Le mouvement a adopté le drapeau de l’Empire russe entre 1858 et 1883, avec trois bandes horizontales noires, jaunes et blanches.

Le Département d’État maintient que le groupe a des camps d’entraînement paramilitaires près de Saint-Pétersbourg et est responsable de plusieurs attaques à Göteborg, en Suède, contre des centres de migrants en 2016.

Sales a expliqué que “RIM est un groupe qui offre une formation paramilitaire aux néonazis et aux suprémacistes blancs, et a joué un rôle pertinent dans sa tentative d’unir les Européens et les Américains similaires sur un front commun contre ceux qu’ils considèrent comme des ennemis”.

Outre le groupe, les États-Unis comprenaient trois de ses dirigeants; Stanislav Anatolyevich Vorobyev, Denis Valliullovich Gariev et Nikolay Nikolayevich Trushchalov, sur la liste des terroristes internationaux.

