Les États-Unis dépassent les 100 000 cas confirmés de coronavirus

Le coronavirus affecte de plus en plus de personnes dans le monde, la Chine jusqu’à hier était le numéro un des cas confirmés mais États Unis dépassé leur nombre et a étonnamment aujourd’hui dépassé 100 000 cas des infectés.

Le pays a actuellement le plus grand nombre de malades coronavirus et se trouve dans le sixième place de la liste des décédé, où se trouvent l’Italie, l’Espagne, la Chine, l’Iran et la France.

Donald Trump, président des États-Unis, sachant que le pays a dépassé la Chine, assuré que la statistique était conséquence de la quantité d’analyse fabriqué dans le pays.

Cela pourrait devenir le prochain épicentre de la pandémie, comme le rapporte l’Organisation mondiale de la santé.

Dans New York est où un nombre de décès plus élevé et c’est là que le centre de l’épidémie est situé dans le pays avec plus de 44 mille cas et 519 sont décédés.

Andrew Coumo, gouverneur de New York, a indiqué que aura besoin d’au moins 40 mille lits plus pour pouvoir servir les patients dans les prochains jours, c’est pourquoi il a demandé au gouvernement fédéral de l’aider pour construire 4 hôpitaux campagne.

Étonnamment, si New York était comparé en tant que pays, ce serait le sixième placer du monde en plus grand nombre de personnes infectées car il est le plus touché du pays.

Ce vendredi a approuvé par la Chambre des représentants du Congrès des États-Unis le plus grand ensemble de stimuli d’urgence de l’histoire du pays évalué à deux billions de dollars pour pouvoir soutenir l’économie Amérique du Nord en raison de l’impact de la pandémie.

Quelques heures plus tard, le président Donald Trump passé la loi apporter le soutien financier nécessaire.

Cette aide sera destinée à la fois aux entreprises et aux travailleurs, chèque direct pour perte de salaire en quarantaine et une extension des allocations de chômage.

Les entreprises nord-américaines recevront une aide spéciale évaluée à environ 500 milliards de dollars.

.