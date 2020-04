Les États-Unis donnent le feu vert au Wi-Fi 6

La Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a donné approbation de l’ouverture d’une trame spectrale dans la bande des 6 GHz, raison pour laquelle maintenant le reuter pourra transmettre dans les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz. Cela signifie qu’une fois qu’il ouvrira ses portes, il y aura beaucoup plus de signaux WiFi et les connexions seront plus rapides.

Les États-Unis ne sont pas le premier pays à utiliser la connexion Wi-Fi tant attendue 6. Elle fonctionne depuis 2018 et en septembre 2019, elle est officiellement entrée en service. La Wi-Fi Alliance, l’organisation qui supervise la mise en œuvre de la norme Wi-Fi, a lancé son programme officiel de certification Wi-Fi 6 ce mois-là.

«Il s’agit de la décision la plus monumentale en matière de spectre Wi-Fi de son histoire, depuis 20 ans que nous existons», Kevin Robinson, responsable marketing de la Wi-Fi Alliance, un groupe soutenu par l’industrie qui supervise la mise en œuvre Wi-Fi a déclaré avant le vote dans une interview pour The Verge.

Le but de Le Wi-Fi 6, c’est entrer pleinement dans l’Internet des objets, augmentation de la vitesse dans les réseaux saturés des appareils connectés au réseau, passant à 9,6 Gbps au lieu de 3,5 Gbps.

Bien que la vitesse ne soit pas vraiment importante. Wi-Fi 6 dispose de nombreux outils qui vous permettent de fonctionner plus rapidement et fournir plus de données à la fois, ce qui évitera la congestion (comme s’il s’agissait d’une avenue).

Le nouveau spectre quadruple fondamentalement la quantité d’espace disponible pour les . et autres appareils, ce qui signifie beaucoup plus de bande passante et beaucoup moins d’interférences pour tout appareil qui peut en profiter. Il s’agit du plus important ajout de spectre aux États-Unis depuis 1989, lorsque les signaux Wi-Fi ont été acceptés.

.