Les États-Unis pourraient participer à l’Eurovision si le American Song Contest devenait une réalité

Depuis que l’Australie a fait ses débuts au Festival de l’Eurovision 2015, la possibilité que d’autres pays en dehors de l’Union européenne de radiodiffusion puissent se joindre à l’événement européen en tant qu’invités a été envisagée. Une possibilité qui, depuis un certain temps maintenant, Il est axé sur la participation possible des États-Unis, apparemment de plus en plus proche de devenir une réalité.

États-Unis, possible invité de l’Eurovision

Selon le journal néerlandais Dagblad van het Noorden, Jon Ola Sand, actuel superviseur exécutif de l’Eurovision, a déclaré que l’UER pourrait inviter le pays nord-américain, bien que seulement si l’adaptation américaine du concours est établie. Quelques déclarations qu’Ola Sand aurait lancées lors de l’Eurosonic Noorderslag, une conférence musicale européenne annuelle qui s’est tenue dans la ville néerlandaise de Groningen.

Cependant, selon Jon Ola, la participation des États-Unis au festival ne serait pas prévue à court terme, mais bien au contraire. “Pas en mon temps”, a déclaré le superviseur, étant donné que Sand prévoit de quitter son poste après la conclusion de l’Eurovision 2020. Dans le cas de l’Australie, sa participation est venue grâce au fait que la station SBS est membre associé de l’UER. Une condition que les États-Unis remplissent également, étant donné que trois de ses principaux réseaux, ABC, CBS et NBC, sont associés à l’organisation.

Le concours de chanson américaine

Mi-mai 2019, la préparation d’une version du Festival Eurovision aux États-Unis a été annoncée grâce à un accord qui pourrait devenir réalité en 2021, ou pourrait même être reportée jusqu’en 2022. Sous le nom de The American Song Contest, le projet est dirigé par les producteurs suédois Christer Björkman, Anders Lenhoff et Ola Melzig et soutenu par Brain Academy, vétérans de la production de plusieurs éditions d’Eurovision et Melodifestivalen, la présélection suédoise. Pendant que l’attente dure, les fans américains du concours Vous pouvez profiter des demi-finales et de la finale de l’Eurovision 2019, dans lequel Duncan Laurence est devenu un gagnant, via Netflix, comme ce sera le cas avec l’Eurovision 2020.

.