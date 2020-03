Les États-Unis sont désormais le pays avec le plus grand nombre d’infections au COVID-19

Les États-Unis sont désormais le pays avec le plus grand nombre de COVID-19 infectés dans le monde, selon des informations du New York Times. Et des médias comme The Verge considèrent que la réponse que le pays a dû faire face au virus est un véritable échec, grâce à l’incompétence de son président actuel, Donald Trump.

L’Organisation mondiale de la santé pourrait bientôt déclarer que les États-Unis sont le nouvel épicentre de la pandémie, et tout cela grâce à la mauvaise gestion que les institutions gouvernementales du pays ont eu à gérer la situation. Même des entreprises comme Tesla ou General Motors fabriqueront des ventilateurs pour alimenter les hôpitaux avec ces respirateurs, mais il semble même que cela ne suffira pas.

Au 26 mars, plus de 1 000 personnes étaient mortes aux États-Unis et la propagation du virus continue de s’accélérer dans tout le pays. De leur côté, les gouverneurs confrontés à une augmentation des infections et des décès demandent de l’aide, en particulier à New York, où les cas devraient dépasser la capacité des hôpitaux en quelques jours.

Pour sa part, Donald Trump a suggéré que tout le pays retourne au travail à Pâques. En même temps, le gouverneur du Mississippi révoque les restrictions sociales imposées aux fonctionnaires locaux, et le lieutenant-gouverneur du Texas suggère que nos grands-parents meurent pour redémarrer l’économie. Les États-Unis n’ont pas réussi à fournir une réponse coordonnée et décisive pour se sauver.

La note du Verge se termine par une citation de peine inutile: «Le président Trump a dit une fois que lorsqu’il serait élu, nous gagnerions tellement que nous en aurions marre de gagner. Les États-Unis étant en tête du monde en matière d’infections, nous n’en avons pas marre de gagner, nous en avons marre. »

