Les étoiles de Claire Denis à midi avec Pattinson, Qualley Lands à A24

Les Stars de Claire Denis à midi avec Pattinson, Qualley atterrit à A24

Après avoir joué dans son drame de science-fiction acclamé High Life il y a deux ans, Robert Pattinson retrouve Claire Denis pour son prochain projet Les étoiles à midi, dans lequel il jouera aux côtés de Margaret Qualley (Il était une fois à Hollywood) et vient d’être racheté par A24, selon Deadline.

Avant de rejoindre le marché européen du film, le studio indépendant a acquis le projet de Denis pour un contrat à sept chiffres.

Basé sur le roman de Denis Johnson de 1986, le film se déroule en 1984 pendant la révolution nicaraguayenne et se concentre sur un mystérieux homme d’affaires anglais alors qu’il se livre à une romance avec un journaliste américain entêté. Mais les deux se retrouvent enveloppés dans un réseau de mensonges et de complots et sont contraints de s’appuyer l’un sur l’autre alors qu’ils tentent de fuir le pays.

Denis adapte le roman aux côtés de Lea Mysius et Andrew Litvack, Wild Bunch lançant des ventes internationales sur le projet à l’EFM et à Curiosa Films, basé à Paris, pour produire le projet. Une date de début de production est prévue pour plus tard cette année.

Pattinson s’est fait un nom dans la scène indé après la conclusion du crépuscule saga, ayant travaillé avec A24 sur quatre projets, dont le célèbre film d’horreur psychologique de l’an dernier Le phare. Il revient actuellement dans le monde du gros budget pour Matt Reeves. Le Batman, qui tourne actuellement à Londres.

Après avoir éclaté sur HBO Les restes, Qualley a étendu sa carrière sur grand écran au cours des dernières années, décrochant des rôles clés dans Netflix Menace de mort, Shane Black’s The Nice Guys et Quentin Tarantino Il était une fois à Hollywood. Elle a été vue pour la dernière fois sur FX Fosse / Verdon série limitée, pour laquelle elle a été nominée pour un Primetime Emmy pour la meilleure actrice dans un second rôle dans une série limitée ou un film.

