Les étudiants de l'IPN baissent les marqueurs Flor de Jamaica

L'IPN a indiqué que Isis Ariadna Mociño Sánchez et Marco Antonio Paredes García, deux étudiants de la carrière technique des Machines à Systèmes Automatisés du Centre d'Etudes Scientifiques et Technologiques (CECyT) 16, situé dans l'Etat d'Hidalgo, ont développé une encre curieuse à base de substances naturelles. L'idée de Mociño et Paredes est que leur encre est utilisée sur des marqueurs effaçables pour tableau blanc et permet de réduire la pollution produite par les marqueurs traditionnels.

La déclaration IPN déclare que Mociño et Paredes se sont consacrés à l'étude du fonctionnement des marqueurs normaux, et ils ont découvert qu'ils pouvaient remplacer de nombreux éléments toxiques par d'autres éléments naturels, moins chers et non toxiques.

Isis Ariadna Mociño Sánchez et Marco Antonio Paredes García (Photo: IPN)

Les étudiants polytechniques avec leur duvet

La chose la plus intéressante au sujet du produit développé par les écoles polytechniques est que Il a été fait avec une infusion de fleur de Jamaïque, auxquels ils ont ajouté certains types d'alcool, générant un pigment pratiquement égal à celui des marqueurs conventionnels.

Après avoir développé l'encre, ils ont décidé de trouver un moyen de l'échanger et ont façonné un boîtier facile à ouvrir qui peut être rempli de nouvelles recharges d'encre.

"Seul le premier down serait plus cher, car sa fabrication est complexe, mais son coût ne dépasserait pas 35 pesos, les économies seraient notées avec les recharges car il serait inférieur à 15 pesos", a expliqué Marco Antonio Paredes.

Les élèves croient que leur produit peut être reproduit avec des plantes autres que la fleur de la Jamaïque. En fait, ils affirment qu'ils pourraient profiter de la huizache et des déchets maguey pour faire avec d'autres couleurs. Son prochain projet sera de fabriquer un duvet noir, le plus utilisé, en utilisant l'oxydation de la sève de cactus.

. (tagsToTranslate) IPN (t) Marqueurs Flor de Jamaica (t) (t) polytechnic (t) Étudiants Marqueurs IPN (t) flor de jamaica (t) marqueurs rechargeables