Les étudiants entreront gratuitement dans le métro CDMX, découvrez comment

S’ils vivent à Mexico, ils sauront quel Carte de transport collectif du système de transport collectif (STC) et que ceux que nous avions jusqu’à présent cesseront de fonctionner à partir du 1er février, cela inclut également ceux qui ont la carte de tarif étudiant. Le métro a informé que pendant qu’ils traitent leur nouvelle carte, les étudiants pourront entrer gratuitement.

«À partir d’aujourd’hui, les personnes bénéficiant de la carte tarifaire étudiant pourront accéder au réseau en montrant le personnel de sécurité dans les tourniquets, leur carte d’étudiant valide et la carte différenciée. Cette mesure ne sera maintenue que pendant la phase de remplacement de la carte d’étudiant; les informations sur les exigences et les procédures à suivre par les moyens officiels du STCMetro seront informées », a expliqué le moyen de transport via son compte Twitter officiel.

La carte permet aux étudiants de payer des frais de 3 pesos pour entrer dans le mérou, au lieu de 5. Les personnes intéressées à l’obtenir doivent entrer sur le site officiel du métro pour demander un rendez-vous.

