Les événements cinématographiques, télévisés et de divertissement touchés / Film

le coronavirus souche connue sous le nom COVID-19 ne va pas disparaître de sitôt, et la propagation de l’infection a déjà été classée comme pandémie par l’Organisation mondiale de la santé. Cela a entraîné l’annulation et le report de nombreux grands événements cinématographiques, télévisés et de divertissement à travers le monde, ainsi que la fermeture de certaines productions cinématographiques et télévisuelles, ou à tout le moins une modification de leur fonctionnement. Étant donné que les mises à jour arrivent si rapidement et avec acharnement, nous conserverons une liste mise à jour à mesure que de nouvelles annulations et interruptions de coronavirus sont annoncées chaque jour.

Annulations de coronavirus (constamment mises à jour)

Nous mettrons à jour cette liste au besoin. Les dates indiquent le moment où l’annulation a eu lieu avec des informations recueillies auprès de diverses sources, notamment USA Today et IndieWire, qui ont suivi les annulations et les retards en cours.

12 mars

La sortie internationale de A Quiet Place Part II est retardée – La sortie internationale de A Quiet Place II a été rapportée par Deadline. Destiné à l’origine à une sortie à l’étranger à partir du 18 mars, le film n’a pas encore reçu de nouvelle date de sortie. Obtenez plus dans notre histoire complète.

Universal Television retarde la production des émissions – Deadline rapporte que les deux saisons de Russian Doll de Netflix et Little America d’AppleTV +, ainsi que la première saison de Rutherford Falls pour Peacock, ont toutes été retardées en raison de problèmes de coronavirus. La plupart des émissions nécessitent des voyages internationaux, ce qui explique en grande partie la décision de retarder le démarrage de la production.

Broadway Usher teste positif pour le coronavirus – Un huissier de Broadway à temps partiel qui a travaillé dans les productions de Who’s Afraid of Virgina Woolf? au Booth Theatre entre le 3 mars et le 7 mars et Six au Brooks Atkinson le soir du 25 février et l’après-midi du 1er mars a été testé positif pour le coronavirus.

Selon Deadline, les deux productions continueront, et les deux propriétaires de théâtre, Shubert Organisation, propriétaire du Booth, et Nederlander Organisation, propriétaire du Brooks Atkinson, ont déclaré que les lieux subiront un nettoyage en profondeur. Cependant, si des détenteurs de billets souhaitent à la place échanger contre une représentation future, ils peuvent le faire.

11 mars

Le gouverneur de Californie demande l’annulation de grands rassemblements – Le Los Angeles Times a rapporté que le gouverneur de Californie Gavin Newsom et le responsable de la santé de l’État recommandaient et exhortaient l’annulation des rassemblements à venir de 250 personnes ou plus dans tout l’État dans le but de ralentir la propagation du coronavirus. Cette recommandation ne vient pas avec force de loi pour arrêter ces événements, mais cela pourrait changer si la situation des coronavirus continue de s’aggraver.

Les agences et les entreprises d’Hollywood commencent à travailler à distance – La date limite indique que les agences de talents hollywoodiennes comme CAA, UTA, ICM Partners et Paradigm procèdent à des ajustements pour que leurs employés travaillent à domicile afin de ralentir la propagation du coronavirus.

Pendant ce temps, Viacom, qui possède Paramount Pictures, MTV, Comedy Central et plus encore, a déclaré qu’ils commenceraient à tester s’ils pouvaient ou non faire travailler leurs employés à domicile au lieu d’aller dans les bureaux pour le moment.

Cinema Con 2020 annulé – Variety a annoncé l’annulation de CinemaCon 2020, le salon professionnel annuel des propriétaires de théâtre du monde entier, où sont présentés les derniers développements et avancées en matière d’exposition, de distribution, de marketing, de publicité, de publicité, de médias sociaux, d’équipement de théâtre et de concessions. L’événement devait avoir lieu du 30 mars au 2 avril.

Voici la déclaration officielle de John Fithian et Mitch Newhauser de la National Association of Theatre Owners:

«C’est avec grand regret que nous annonçons l’annulation de CinemaCon 2020. Chaque printemps, des exposants de films, des distributeurs et des partenaires de l’industrie du monde entier se réunissent à Las Vegas pour partager des informations et célébrer l’expérience cinématographique. Cette année, en raison de l’interdiction de voyager imposée par l’Union européenne, des difficultés de voyage uniques dans de nombreuses autres régions du monde et d’autres défis présentés par la pandémie de coronavirus, une partie importante de la communauté cinématographique mondiale n’est pas en mesure d’assister à CinemaCon. Alors que les épidémies locales varient considérablement en gravité, les circonstances mondiales nous empêchent d’organiser le spectacle auquel nos participants s’attendent. Après consultation de nos participants, exposants, sponsors et présentateurs de studios, l’OTAN a donc décidé d’annuler CinemaCon 2020. Nous sommes impatients de poursuivre la tradition de 10 ans de présentation de la plus grande convention de cinéma au monde et de rejoindre nos participants à futures célébrations de l’expérience cinématographique. “

PaleyFest 2020 reporté – La présentation télévisée annuelle de certaines des plus grandes et des meilleures émissions de télévision a été reportée, de nouvelles dates pour le festival n’ayant pas encore été annoncées. Des émissions comme Modern Family, The Mandalorian, Curb Your Enthusiasm, The Boys, Star Trek: Picard, Schitt’s Creek et bien d’autres étaient prévues pour être présentées au festival, mais elles devront attendre que l’événement soit reprogrammé. Voici la déclaration complète du Paley Center for Media:

«Comme vous le savez, la propagation du coronavirus (COVID-19) continue de rester la plus grande préoccupation du public. Depuis plusieurs semaines maintenant, le Paley Center, avec notre hôte, le Dolby Theatre, surveille la situation de près, en restant quotidiennement en contact avec les partenaires locaux, étatiques et fédéraux, ainsi qu’en suivant les recommandations émises par les CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) et en suivant les directives du service de santé local. Sur la base des dernières nouvelles et par souci d’abondance, nous avons pris la décision difficile de reporter le PaleyFest de cette année. Alors que nous étions impatients de présenter une autre gamme stellaire d’événements PaleyFest, la sécurité de nos participants, invités et personnel est la plus haute priorité. Nous explorons les options pour reprogrammer le festival et tous les achats de billets seront honorés pour les nouvelles dates. »

NBA a suspendu la saison de basket-ball 2019-20 – La NBA a annoncé la suspension de la saison de basket-ball en cours après que le joueur d’Utah Jazz Rudy Gobert se soit révélé positif pour COVID-19. La nouvelle est arrivée juste avant que l’Utah Jazz ne se prépare à disputer un match à l’extérieur contre l’Oklahoma City Thunder. Le jeu sera entièrement suspendu jusqu’à nouvel ordre et déterminera quand ils pourront reprendre le jeu à mesure que la situation du coronavirus se développera.

Les talk-shows évitent d’avoir des publics en studio – La date limite a confirmé que les émissions-débats du réseau de fin de soirée de New York, The Late Show avec Stephen Colbert, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Late Night with Seth Meyers et The Daily Show with Trevor Noah n’auront pas d’audience en studio pour leurs enregistrements. En outre, les émissions-débats par câble Full Frontal avec Samantha Bee, Last Week Tonight avec John Oliver et Watch What Happens with Andy Cohen suivront.

Les talk-shows de Los Angeles n’ont pas encore annoncé de modifications radicales de leurs plans d’enregistrement avec le public, mais The Ellen DeGeneres Show, The View et Live With Kelly And Ryan ne filmeront pas non plus avec le public. Conan est actuellement en pause de deux semaines, mais leurs plans de tournage pourraient facilement changer à l’avenir.

Suspension de la production de Riverdale – La production de la série CW a été suspendue après qu’une personne travaillant sur l’émission a récemment été en contact avec quelqu’un qui a été testé positif pour COVID-19. Warner Bros.TV a déclaré à Deadline:

“Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités compétentes et les agences de santé de Vancouver pour identifier et contacter toutes les personnes qui pourraient avoir été en contact direct avec notre membre de l’équipe”, poursuit le communiqué. «La santé et la sécurité de nos employés, moulages et équipages est toujours notre priorité absolue. Nous avons et continuerons de prendre des précautions pour protéger tous ceux qui travaillent sur nos productions à travers le monde. »

Retard de la production des survivants – CBS a retardé la production des deux prochaines saisons de Survivor. À ce jour, les dates de première de ces saisons en septembre 2020 et février 2021 n’ont pas été retardées, mais cela pourrait changer si la production ne commence pas avec suffisamment de temps. Lisez notre histoire complète sur la question ici

La nuit de trop d’étoiles de HBO reportée – USA Today a rapporté que l’événement organisé par Jon Stewart et présenté par HBO en partenariat avec NEXT for AUTISM a été repoussé. Le spectacle devait avoir lieu le 18 avril au Madison Square Garden de New York. Aucune nouvelle date n’a encore été fixée.

Remise des prix Nickelodeon Kids’s Choice – Variety a signalé que le prix annuel de Nickelodeon, où les enfants choisissent leurs films, émissions de télévision, stars de cinéma, musiciens et plus, a été reporté jusqu’à nouvel ordre. Aucune nouvelle date n’a encore été fixée.

E3 (The Electronic Entertainment Expo) Annulé – Kotaku a annoncé que le salon des jeux vidéo qui devait avoir lieu du 9 au 11 juin a été annulé. Au lieu de l’événement, il y aura «une expérience en ligne pour présenter les annonces et les nouvelles de l’industrie en juin 2020».

Récompenses GLAAD annulées – La Gay & Lesbian Alliance Against Defamation a annoncé l’annulation de leurs récompenses qui devaient avoir lieu le 19 mars. Il n’est pas clair si votre date sera reportée.

Adam Sandler reporte les dates de sa tournée de comédie de mars – Dans un message sur Twitter, le comédien a annoncé que les dates de la tournée de mars seraient reportées à une date ultérieure. Il n’est pas clair quand ils seront reprogrammés et d’autres dates pourraient être annulées.

10 mars

La production du Falcon et du soldat d’hiver arrêtée – La série Marvel Studios devait tourner une semaine entière à Prague, mais ils se sont arrêtés avant de terminer en raison de la propagation des problèmes de coronavirus. Il n’est pas clair quand et où la production terminera les scènes destinées à être tournées là-bas. Obtenez plus dans notre histoire complète.

Peter Rabbit 2: la sortie de Runaway retardée – Deadline a annoncé que la sortie mondiale de la suite du film pour enfants avait été repoussée au 7 août par Sony Pictures.

Jeux télévisés tournage sans public – Deadline a rapporté que Jeopardy et Wheel of Fortune ont annoncé qu’ils enregistreraient des épisodes sans public en studio, d’autant plus qu’une grande partie du public de ces émissions se compose de téléspectateurs plus âgés plus sensibles au coronavirus.

6 mars

Festival SXSW annulé – Le festival du film, de la télévision, de la musique et de la technologie a été annulé par la ville d’Austin une semaine avant le début de l’événement le 13 mars. Les organisateurs du festival peuvent reprogrammer le festival, mais l’annulation a créé de graves problèmes pour eux, et cela pourrait empêcher le festival de revenir en 2021.

4 mars

La sortie mondiale de No Time to Die est retardée – Sony Pictures a pris la décision de retarder la sortie mondiale de No Time to Die d’avril à novembre. Le film sera maintenant ouvert au Royaume-Uni le 12 novembre et aux États-Unis le 25 novembre. En savoir plus dans notre histoire complète ici.

24 février

Mission: La production Impossible 7 arrêtée en Italie – Après que l’épidémie s’est considérablement aggravée en Italie, USA Today a rapporté que Paramount Pictures avait choisi d’arrêter la production sur Mission: Impossible 7. On ne sait pas quand / si le tournage y aura toujours lieu à l’avenir.

