Les événements et festivals dans le pays sont annulés en raison du coronavirus

Les événements et festivals à l’intérieur du pays sont annulés en raison du coronavirus | Instagram

Récemment, le coronavirus a été déclaré pandémie par le biais de l’OMS et pour cette raison, de nombreux événements artistiques, politiques et sportifs du monde entier ont été reporté ou annulé.

Certains des exemples des événements qui ont rendu cette décision ont été Coachella aux États-Unis, le festival Lollapalooza au Chili et en Argentine et la North Pa’l au Mexique.

Dans le pays en raison de augmenter dans cas positifs du virusPresque tous les événements culturels de Mexico ont été annulés pour éviter tout risque de contagion.

Cela peut vous intéresser: Spotify: ils créent des listes de lecture pour passer la quarantaine des coronavirus

Une autre mesure qui a été prise ces derniers jours a été dépasser y allonger les vacances de Pâques avec l’indication de ne pas sortir et de faire un isolement préventif.

L’un des événements qu’il n’a pas annulé était le festival Vive Latino et était rempli de critique pour ne pas prendre d’importance et c’est pourquoi à cause de cela d’autres événements ont été annulés.

C’est le liste des événements dans Mexique qui ont été reportés:

Liga MX

Ils ont décidé de suspendre tous les matchs de football après la fin de la 10e journée, qui se termine par le Young Classic entre l’Amérique et Cruz Azul.

North Pa’l

Une semaine seulement après le festival, où des artistes tels que Tame Impala, Daddy Yankee et The Strokes se produiraient, les organisateurs ont décidé de le reporter mais il sera reporté au second semestre.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Tame Impala

Tous les concerts du groupe australien dans le pays du Mexique ont été annulés.

Ricky Martin

Il a décidé d’annuler tous les concerts de sa Movimiento Tour México, où il visiterait des villes comme Veracruz, Puebla, Monterrey, Guadalajara et sa présentation était attendue le 21 mars au Forum de Mexico.

Activités culturelles de l’UNAM

Il a annoncé qu’il annulerait toutes les activités culturelles massives, telles que les concerts à la Sala Nezahualcóyotl, les pièces de théâtre, les projections, les conférences, les présentations et les colloques.

Danny Ocean

Il a annulé son concert prévu le vendredi 20 mars sur la Plaza Condesa, mais tous ceux qui ont acheté des billets seront valables pour la date qu’ils auront au Pepsi Center le 21 août.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Lucybell

Il a annulé les dates qu’il avait prévues pour le 18 mars sur la Plaza Condesa, à Tecate Pa’l Norte et également à la Black Box à Tijuana.

Hellow Festival

Il devait se tenir le 28 mars dans le parc du bicentenaire, mais il a été reporté et a changé sa date au 14 novembre prochain.

Encouragez le peuple:

Il a annoncé l’annulation de ses performances au Mexique, dont Tecate Pa’l Norte, un rendez-vous à Zapopan et au festival de Vaivén.

Alejandro Fernández:

Hier, il a annulé son concert à l’Auditorium national et l’a reporté au 15 octobre; revalidation des billets pour la nouvelle présentation.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Vitrine du Forever Alone Fest:

Le festival qui comprenait les groupes Delta Sleep et Dj Perro a été reporté et aura lieu en octobre.

Ballet national anglais:

La tournée de ballet a décidé d’annuler ses représentations à Mexico, qui étaient prévues les 7 et 8 mai.

Rodrigo et Gabriela:

Les guitaristes mexicains ont annulé leurs performances au Vive Latino et leur concert au Teatro Metropólitan, prévu le 18 mars.

Paulo Londra:

Il a annulé toutes ses présentations au Mexique et un remboursement peut être demandé à partir du 24 mars.

Vous pouvez également lire: Coronavirus à la Maison Blanche, les résultats des tests révélés au leader américain

Les secrets:

Le groupe espagnol a annulé sa présentation prévue pour ce 20 mars au Lunario de l’Auditorium National.

Teatro Milan et Foro Lucerna:

Il a décidé de fermer temporairement ses portes à partir du lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre.

Kacey Musgraves:

L’interprète et compositrice américaine a reporté son concert, qui aurait lieu le 21 mars, et a annoncé qu’elle serait reportée au 10 décembre.

.