Les ex de Maluma bavent sur Tini Stoessel! L’Argentine a dansé et Natalia a été choquée

La chanteuse argentine Tini Stoessel, comme de nombreuses célébrités, a recréé la chorégraphie de Jennifer Lopez dans sa performance au Super Bowl. Parmi les compliments à l’actrice également, Natalia, l’ex de Maluma, est apparue. Regardez ce qu’il a mis, est-il tombé amoureux?

12 avril 2020 19 h 23

Tini Stoessel Il passe ces dernières semaines avec sa famille, ses parents et son frère aîné. Pendant ce temps, son petit ami Sebastián Yatra fait de même avec le sien en Colombie.

Au quotidien, la chanteuse montre comment elle s’amuse avec Tik Tok, se souvient de ses tournées mondiales et montre même ses talents de mannequin. Belle!

En plus d’être actrice (rappelez-vous son rôle dans la série Violetta de Disney) et chanteuse, Tini Stoessel est une très bonne danseuse.

Ainsi, il a posté dans les dernières heures sur son compte Instagram officiel une vidéo créée par l’application si populaire aujourd’hui, rejoignant le #JLoSuperBowlChallenge. Ses fans étaient ravis mais célèbres, très amoureux. Regardez qui c’est!

Natalia Barulich, ex petite amie de Maluma, Il a commenté avec plusieurs emojis de smileys avec des cœurs et des bave: “Ok … tu as fait mieux”, considérant qu’elle s’est également enregistrée avec ladite danse. Qu’en dira Yatra?

