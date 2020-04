Les ex de Peter Weber l’ombragent tous sur TikTok

Pauvre Peter Weber. L’homme est passé de l’un des célibataires éligibles les plus recherchés du pays à un paria de célibataire après avoir pris une série de mauvaises décisions. Non seulement Weber a mis fin à ses fiançailles avec Hannah Ann Sluss pour se remettre avec sa deuxième, Madison Prewett, mais il a également rompu avec Prewett deux jours seulement après l’annonce de leur nouvelle relation. Mais il n’avait pas encore fini de prendre des décisions discutables. Après avoir reçu du flack pour avoir été insipide, Weber est retourné à Kelley Flanagan, une autre femme qu’il avait jetée, et a commencé à traîner avec elle.

Maintenant, les ex de Weber lui jettent une ombre bien méritée.

Peter Weber et Victoria Fuller | Kelsey McNeal / ABC via .

Ruptures de Peter Weber

Weber a eu du mal à prendre des décisions tout au long de son mandat de bachelier. Il a laissé les opinions des autres peser trop lourdement dans tout ce qu’il a fait, ce qui l’a finalement conduit à se retrouver seul. Quelques jours seulement après la cérémonie «After the Final Rose», Weber a annoncé que lui et Prewett l’appelaient à quitter, même s’il risquait tout, y compris sa relation avec sa mère, d’être avec elle.

Dans son annonce de rupture, il a mentionné toutes les femmes qui ont concouru pour son cœur.

“Je veux commencer par reconnaître l’incroyable groupe de femmes que j’ai eu le privilège de connaître cette saison”, écrit-il. «Merci d’être venu dans ce voyage avec moi. J’ai appris tant de leçons de vous tous que j’emporterai avec moi. Madi, merci pour ta patience et ton amour inconditionnel. Vous êtes l’incarnation d’une femme qui se porte avec grâce, défend ce en quoi elle croit et aime de tout cœur. Cet amour est quelque chose que je me sens tellement reconnaissant d’avoir ressenti et j’en emporterai toujours un morceau. »

Mais finalement, il a annoncé qu’il n’était plus avec personne.

Peter Weber sort-il avec quelqu’un maintenant?

Après avoir terminé les choses avec Prewett, Weber a été aperçu à Chicago passer du temps avec Flanagan. Une fois que la pandémie de coronavirus (COVID-19) est devenue plus grave, Weber a décidé de mettre en quarantaine Flanagan, soulevant plus de quelques sourcils. Mais, il insiste sur le fait que les deux ne sont pas ensemble.

“Est-ce que l’on sort ensemble? Non », a-t-il dit sur le podcast Almost Famous. «Je suis la première personne à admettre que j’ai vécu tant de choses. La dernière chose que je dois faire est de sauter dans une autre relation. Kelley est juste quelqu’un qui est juste, honnêtement, là pour moi, et quelqu’un que j’apprécie vraiment vraiment. J’essaie d’être là pour elle et on s’entend très bien. Nous avons une bonne chimie. Qui sait ce que l’avenir nous réserve. Je ne dis pas que rien ne pourrait arriver. “

Les femmes ombragent Peter

Les gens ont pris à TikTok pour faire des danses et des défis pour passer le temps pendant la quarantaine. L’un des défis les plus populaires est le défi # Don’tRush, dans lequel les femmes s’embrassent et passent le pinceau de maquillage à leurs amis pour faire de même. Prewett, Mykenna Dorn, Kelsey Weier, Tammy Ly, Kiarra Norman et Deandra Kanu de la saison de Weber ont décidé de faire leur propre vidéo TikTok.

Cependant, lorsque Prewett a posté la vidéo, les choses sont devenues un peu troubles. Ly a republié la vidéo avec la légende: “Avec: des femmes trop bonnes pour Peter lol.”

Et puis, quand un fan a commenté et demandé où était Flanagan, Prewett a donné une réponse sarcastique.

“Elle est avec notre ex lol”, a-t-elle dit.