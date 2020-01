Les ex de Sasha Larina rejettent bébé David en famille

La star de 90 Day Fiancé Sasha Larina a récemment fait la une des journaux après avoir jugé la sœur d’Emily Larina, Betsy, sur ses choix alimentaires. Betsy a répondu aux critiques qu’elle a reçues via une publication Instagram, et de nombreux fans ont rapidement pris sa défense. Maintenant, un autre obstacle émotionnel se profile – Emily Larina prétend que les ex de Sasha ne voient pas David comme faisant partie de leur famille. Et en plus, elle semble avoir des doutes sur son avenir avec Sasha.

Emily Larina dit que les ex ont rejeté David

De nombreux fans se sont inquiétés du fait que Sasha Larina pourrait être un imprégnateur en série. La star de 90 Day Fiancé s’est mariée deux fois avant Emily Larina et a eu un fils avec chacune de ses ex-femmes.

Emily, cependant, prétend que la première ex-femme de Sasha l’a supplié d’avoir un bébé avec elle. Elle a également écrit via son histoire Instagram que ses ex refusent de considérer son bébé avec Sasha, David, comme faisant partie de leur famille.

Comme rapporté par SoapDirt, Emily a écrit: «Le dernier couteau dans mon cœur était après 3 ans que Sasha et moi étions ensemble, elle a accepté de laisser son fils rencontrer David. Elle a également renoncé à cela et nous a essentiellement dit qu’ils n’étaient pas frères. Elle nous a dit qu’il ne voulait pas le rencontrer. Je ne sais pas s’ils le feront jamais. Les lois sur la garde en Russie favorisent à 100% la mère. »

Un fan a demandé: “Pourquoi les autres bébés mamans de Sasha ne considèrent-ils pas David comme un frère pour leurs enfants?”

Emily a répondu en partie: «Je ne sais vraiment pas. Chaque fois que nous avions prévu que David passe du temps avec ses frères, ils annulaient. L’un d’eux a même dit que Sasha ne pouvait voir son enfant que sur les réseaux sociaux. »

Il semble que les ex-épouses de Sasha soient assez déterminées à garder David hors de leur vie.

La mère de Sasha Larina n’est pas si sûre

Pendant ce temps, la propre mère de Sasha Larina ne semble pas sûre que son fils réussisse ou non à faire fonctionner ce mariage. Bien qu’elle semble espérer qu’il le fera, elle fait référence à son histoire avec d’autres femmes.

Elle a déclaré aux producteurs de 90 Day Fiancé: «Je suis très inquiète pour leur avenir ensemble. Je veux dire, je connais bien Sasha… il a déjà deux mariages derrière lui. Je ne veux tout simplement pas penser au pire. “

Ce n’était pas vraiment un vote de confiance en son propre fils, mais il est difficile de lui en vouloir quand elle a vu Sasha passer par deux mariages précédents – et deux fils précédents également.

Emily Larina craint que Sasha ne reste fidèle

Il semble que la mère de Sasha Larina ne soit pas seule – Emily Larina ne se sent pas absolument en sécurité avec Sasha Larina elle-même.

Sasha a déclaré à propos de cette décision: «Je crois vraiment que l’Amérique est une terre d’opportunités. Si je travaille dur, je ferai ma carrière comme entraîneur personnel et mannequin de fitness. J’achèterai donc une maison, j’achèterai des voitures et nous vivrons une vie heureuse ensemble. »

Alors que Sasha semblait excitée d’être aux États-Unis, Emily avait des doutes. “Je ne veux pas être un troisième divorce parce que tu vois mieux quelqu’un”, a déclaré Emily Larina à Sasha à un moment donné pendant l’entraînement.

Sasha a répondu: «Tu es une jolie fille et je t’aime.» Ce n’est probablement pas le principal réconfort qu’Emily recherchait.