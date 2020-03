Les excuses de DaBaby qualifiées de sincères par une victime de la claque: “J’étais gêné”

DaBaby s’est récemment excusé d’avoir frappé une victime au visage lors d’une de ses récentes émissions. Cependant, elle a maintenant un avocat et raconte son histoire.



Le fan à la fin de la gifle de DaBaby s’est présenté pour partager son côté de l’histoire. C’était lors d’un des spectacles du rappeur à Tampa, en Floride, le week-end dernier, quand DaBaby se dirigeait vers la scène à travers la foule et a été frappé au visage avec le téléphone d’un fan. Sa réponse a été de se retourner et de frapper la personne au visage, mais quand tout a été dit et fait, la personne s’est révélée être une femme.

Rich Fury / Personnel / .

DaBaby s’excuserait plus tard pour ses actions, mais il a expliqué qu’il ne pensait pas qu’il avait tort parce qu’il se protégeait simplement. Mercredi (11 mars), TMZ a rapporté avoir parlé à Tyronesha Laws, la victime de la gifle, et elle a raconté ce qui s’était passé de son point de vue.

“Nous sommes montés dans l’escalier pour prendre une photo au stand de photos près de la scène”, a-t-elle déclaré. “Je vois la sécurité dire bouger, bouger, bouger tout le monde s’éloigne. Je me tenais à côté d’une jeune femme et tout d’un coup je me suis retourné et j’ai dit à mon petit ami,” Allez, DaBaby, il arrive. “” Ensuite, la femme à côté d’elle “a sorti son appareil photo” a allumé le flash et a essayé de prendre une photo. Tyronesha affirme que DaBaby la gifle sans raison, l’envoyant au sol.

“Je me suis réveillée, ma tête me faisait vraiment très mal”, a-t-elle déclaré à la publication. “Le haut de ma pommette droite, ça faisait mal comme si c’était tendre. Alors, je suis allé à l’hôpital et on m’a diagnostiqué une contusion à la pommette.” Tyronesha a ajouté qu’elle avait vu les excuses de DaBaby, mais elle n’était pas heureuse qu’il ait continué à faire des blagues sur l’incident.

“Je n’ai pas l’impression qu’il était sincère avec les excuses”, a ajouté Tyronesha. “J’étais gêné. J’avais des gens qui m’appelaient, m’écrivaient sur Instagram à travers de fausses pages, des gens qui me voyaient à mon travail comme” Tu es la fille qui s’est fait gifler “. C’est embarrassant. Ma fille se réveille au milieu de la nuit en pleurant de m’entendre au téléphone avec mon avocat parler de la situation. ” Regardez Tyronesha Laws détailler son expérience avec DaBaby ci-dessous.

