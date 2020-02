Les excuses de Portu pour l’évaluation de Samantha au Gala 3 de ‘OT 2020’: “Je me suis terriblement mal expliqué”

Dans la nuit du dimanche 3 février, ‘OT 2020’ a tenu son Gala 3, dans lequel Javier Portugués, Portu, était chargé de communiquer à Samantha sa nomination par le jury. Une condition a également souffert par Anne, qui a été sauvée par ses compagnons, et Maialen et Nick, nominés de la nuit. Bien que Samantha ait été sauvée par les enseignants, le fait que Portu ait comparé sa performance avec Eva, interprétant “Maniac”, avec laquelle Lorena Gomez a fait après avoir remporté “OT 5”, a suscité de nombreuses critiques parmi le public. Quelque chose pour laquelle le jury a décidé de s’excuser publiquement via votre compte Twitter officiel.

Eva et Samantha lors de leur performance de “Maniac” au Gala 3 de ‘OT 2020’

“Evidemment, j’avais tort. Je suis vraiment désolé.”, A publié Portu, qui a reconnu avoir revu quelle était la dernière évaluation du gala, en voyant la distribution des thèmes du Gala 4, à laquelle il a avoué que “j’étais très malheureux”. “S’il vous plaît, précisez que mon intention était de mettre deux situations similaires (…) et faites une comparaison de l’énergie qui m’a été transmise et, sur cette base, indiquez clairement que le sentiment que je m’attendais à recevoir (… ) n’était pas celle que j’ai reçue », a expliqué le jury, après quoi il a admis que« je me suis terriblement mal expliqué ». “Je suis désolé, et plus encore dans le cas d’un artiste comme Samantha, qui a fait preuve de gentillesse et qui a évidemment compris (Comme beaucoup plus de gens, comme je pouvais le voir toute ma journée aujourd’hui) de la pire façon possible“a ajouté Portu.

“Ma faute, bien sûr, pour ne pas avoir su expliquer”, a poursuivi le jury, avant de souligner que “ce qui va arriver sera très difficile”, étant donné la nomination obligatoire d’un minimum de quatre candidats. “Le niveau de subjectivité va augmenter car tout le monde leur donne le droit de bien le faire”, a reconnu Portu, avant de promettre d’essayer “de prendre le plus grand soin du discours”. Le juge a expliqué que, bien que les candidatures aient été convenues entre les quatre jurés, “l’appréciation personnelle de chacun au moment de leur communication est précisément celle-ci: personnelle”. “Donc, ni Nina, Natalia ni Javier n’ont absolument rien à voir avec mes mots maladroits concernant la comparaison avec Lorena. C’est du patinage exclusivement le mien.”, a précisé le juge.

“Je voudrais dire à Samantha”

Les membres du jury de ‘OT 2020’ au Gala 3

Lors de son discours, Portu a également fait référence au commentaire qu’il a fait sur la possibilité d’avoir plus de références musicales grâce à des plateformes telles que YouTube. “C’est quelque chose que nous avons tous beaucoup plus facile aujourd’hui, et il y a des années, ce n’était pas comme ça. C’est ce que je voulais dire seulement.”, a précisé Portu, qui a souligné qu ‘”il semble que je ne m’y soit pas bien expliqué”. “Quelle dernière minute de gloire pour moi”, a ajouté le jury, après quoi il a souligné que “de toute évidence, je sais que les candidats n’ont pas cet accès”.

“Enfin, si le producteur l’a bien dans l’échelle du prochain programme, même si c’est trente secondes, j’aimerais pouvoir le dire directement (en public) à Samantha au début du gala”, A avoué Portu, soulignant que “nous avons strictement interdit tout contact avec les concurrents, ce que je comprends.” “Je regrette la maladresse. Je jure qu’il n’y a pas de mauvaise intention et je vous assure qu’aucun membre du jury n’a personne sur la bonne voie”, a poursuivi le juge, après quoi il a ajouté qu’ils assistaient à chaque gala “dans l’espoir de profiter de performances surprenantes et passionnantes”. . “Ce n’est pas facile et je l’ai personnellement appris d’une gifle. Excusez-moi”conclut Portu.

