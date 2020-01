Les experts avertissent que Netflix peut être partiellement responsable d’un problème de santé inattendu

Chaque fois qu’une nouvelle forme de divertissement arrive, quelqu’un aime prétendre que c’est mauvais pour vous. Quand le rock and roll est arrivé, c’était la musique du diable. Lorsque la télévision arrivait, cela nous ruinait les yeux, surtout si nous regardions dans le noir.

Maintenant, Netflix et d’autres streamers sont sous contrôle, au moins au Royaume-Uni, par une clinique qui estime que l’observation excessive est mauvaise pour nous. Ce n’est pas vraiment la raison pour laquelle d’autres streamers s’éloignent du modèle binge, mais c’est un autre signe de la façon dont le paysage de streaming est en constante évolution.

Netflix nous gâte-t-il tous?

Logo Netflix | Chesnot / .

La technologie évolue toujours en essayant de nous faire travailler de moins en moins au fil des ans. C’est le cas de la télévision en général et de Netflix en particulier.

Il a commencé à la fin des années 90 avec son service de DVD par courrier électronique via ces enveloppes rouges omniprésentes. Maintenant, nous n’avions plus besoin d’aller au magasin de vidéos – allez-y bien, Blockbuster – mais nous devions toujours nous rappeler de renvoyer les disques.

À la fin des années 2000, Netflix a commencé à diffuser. Maintenant, nous n’avions même plus besoin de nous lever pour mettre un disque dans le lecteur. Nous avons appuyé sur un bouton et un boom – il y avait le spectacle. Plus besoin de vous soucier des retours.

Puis vint le mouvement vraiment révolutionnaire. Netflix est devenu une société de production ainsi qu’un service, et lorsque House of Cards est arrivé, Netflix a abandonné tous les épisodes d’une saison à la fois. Maintenant, nous n’avions même plus à attendre la semaine prochaine pour résoudre le cliffhanger.

Netflix a même programmé ses applications pour lire le prochain épisode sans que le spectateur ne le lui demande. L’observation excessive est devenue une chose.

Qu’y a-t-il de si mauvais à regarder les frénésie?

#CheerNetflix Twitter n’aurait jamais dû me montrer que cette émission était à la mode. Il est actuellement 3 heures du matin et je suis à 34 jours de Daytona et je suis STRESSÉ. Vais-je dormir? L’entraîneur Monica approuvera-t-il cette deuxième vague d’énergie mise en frénésie en regardant son spectacle?

– Aísela L’Orac (@Aisela_Lorac) 9 janvier 2020

Cependant, selon un rapport du Royaume-Uni détaillé dans ., la frénésie peut représenter trop d’une bonne chose. Le psychothérapeute Adam Cox a traité trois patients à sa clinique pour une dépendance à la frénésie, La plupart des gens savent que la frénésie est addictive, mais pour certaines personnes, elle le devient dangereusement. Cox a déclaré:

«Tous les trois étaient tombés dans une boucle dangereuse où ils se sentaient incapables de s’éteindre. Ils devaient juste regarder le prochain épisode, celui après ça et celui après ça. Un cliffhanger TV est un mécanisme de récompense – comme la boisson ou la drogue. Il libère de la dopamine, et cela peut être un problème pour les personnes qui ont d’autres stress ou angoisses dans leur vie. Cela provoque un manque de sommeil, ce qui envoie la productivité à travers le sol et empêche les gens de nouer de bonnes relations.

En d’autres termes, Netflix est devenu comme jouer ou jouer à la loterie. Quelques fois peuvent ne pas être nocifs, mais une habitude peut être très nocive, soutient Cox.

Une personne s’est tellement prise dans Breaking Bad qu’elle regardait sept heures par jour. Cela peut être génial pour Netflix et pour les gens derrière Breaking Bad, mais il semble que Netflix soit aussi addictif que les drogues que Walter White vendait.

Est-ce que la baisse est frénétique?

D’autres services, notamment Hulu et Disney +, diffèrent du modèle Netflix. Soit ils ne laissent tomber que quelques épisodes à la fois, soit ils reviennent à l’ancienne façon de faire les choses: une émission par semaine. Vous obtenez ce que vous obtenez. Cela peut décourager les fans impatients, mais pour le streamer, l’avantage est que cela fait durer le buzz autour d’un spectacle.

Les gens s’énervent à des rythmes différents, mais quelle que soit la vitesse, le buzz autour d’un spectacle binged comme Russian Doll est court et brûlant. Une semaine, c’est tout ce dont tout le monde parle. La semaine prochaine, tout le monde est passé à autre chose.

En revanche, les huit épisodes du Mandalorian s’étalent sur huit semaines, et c’est en grande partie la raison pour laquelle Baby Yoda est partout. Il n’y a eu aucun rapport faisant état de personnes se trouvant dans des cliniques pour toxicomanie. Au moins pas encore.

Pour l’instant, Netflix s’en tiendra au modèle de la frénésie, donc les téléspectateurs doivent maintenant faire attention de ne pas devenir les humains dépendants de leurs téléviseurs / chaises intelligentes dans WALL-E – maintenant en streaming sur Disney +!