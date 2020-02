Les experts disent que le coronavirus de Wuhan arrive au Mexique

Les membres de la Commission d’urgence créée par l’UNAM ont averti que dans les semaines à venir Le coronavirus de Wuhan (019-nCoV) pourrait atteindre le Mexique La société doit donc savoir comment protéger et prendre soin de ce qu’elle devrait avoir, car il n’y a pas de vaccin.

Les experts universitaires ont souligné que la société doit être responsable de ses actions en relation avec la transmission du virus.

«Il est important de suivre les mesures préventives qui sont utilisées pour traiter d’autres infections, comme la grippe: lavage fréquent des mains, éternuements et toux dans un mouchoir ou à l’angle du coude et, surtout, que la communauté s’implique pour que les mesures ils prennent effet. “

Lors d’une conférence de presse pour faire connaître les actions de prévention de la transmission du virus, Samuel Ponce de León Rosales, coordinateur du Programme universitaire de recherche en santé (PUIS), a expliqué que nous trois épidémies: celle du coronavirus; l’alarme et la peur, souvent injustifiées; et des rapports et des nouvelles avec et sans fondation. Par conséquent, at-il dit, “il est important que la société soit tenue informée”.

L’Université participera à la diffusion des connaissances sur la maladie, sa transmission et ses implications; du matériel éducatif sera élaboré à différents niveaux; En collaboration avec le Ministère de la Santé, des actions préventives seront mises en place pour les écoles et le reste de la population; et des projets de recherche seront mis en œuvre dans divers domaines, tels que la biomédecine, la virologie et la production de réactifs de diagnostic, a annoncé l’expert.

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun cas d’infection dans notre pays, donc l’intervention consiste à communiquer la situation générale, les risques et quelles coutumes devraient être modifiées pour limiter les risques: ne dites pas bonjour, avec bisous et câlins, a-t-il dit .

