Les fans accusent la gamme de soins de la peau de Kylie Jenner de supprimer les avis négatifs

Kylie Jenner est devenue une force avec laquelle il faut compter dans l’industrie de la beauté ces dernières années. En 2015, la starlette de la réalité a lancé sa marque de maquillage, Kylie Cosmetics, qui l’a rapidement transformée en milliardaire et en membre le plus riche de sa famille.

L’année dernière, Jenner a décidé de poursuivre son activité et a lancé une ligne de soins: Kylie Skin. Cependant, la marque fait actuellement l’objet de critiques de la part des fans pour avoir fait quelque chose d’assez impardonnable.

Les fans pensent que Kylie Skin a supprimé les avis négatifs

Kylie Jenner | Dia Dipasupil / WireImage

Il y a quelques semaines, un fan de Reddit a partagé qu’un certain nombre de personnes avaient remarqué que le site Web de Kylie Skin n’avait pas d’avis négatifs sur ses produits. Ceci est considéré comme suspect, car les mêmes produits ont un bon nombre d’une et deux étoiles sur d’autres sites Web, mais pour une raison quelconque, ils ne semblent avoir des critiques positives que lorsqu’ils sont vus sur KylieSkin.com

Cela a amené les gens à croire que l’équipe de Jenner supprimait régulièrement les commentaires négatifs sur les produits Kylie Skin.

“Quand je regarde les critiques et que je vois TOUTES les critiques positives, je trouve toujours ça louche”, a commenté une personne. «Tous les produits ne conviendront pas exactement à chaque personne, donc il y aura forcément des critiques négatives sur le produit, même s’il est grand ou aimé par la majorité. Je pense qu’il est un peu irresponsable de la part des entreprises de faussement annoncer (supprimer des commentaires, payer des gens pour donner des avis positifs, etc.) à quel point un produit est apprécié et je n’achèterais probablement pas auprès de cette entreprise. “

Pendant ce temps, un autre fan a sonné: «Je ne le mettrais pas derrière elle et sa compagnie. Toute la franchise de la famille repose sur la malhonnêteté. »

Bien sûr, d’autres personnes ont souligné que Kylie Skin n’est pas la seule entreprise qui aime supprimer les avis négatifs. De nombreuses autres entreprises font la même chose, c’est pourquoi il faut être prudent lors de la lecture des avis en ligne.

Kylie Cosmetics a connu un certain nombre de scandales au fil des ans

La débâcle qui entoure Kylie Skin est en fait plutôt apprivoisée par rapport à ce que l’autre marque de Jenner, Kylie Cosmetics, a traversé.

Pendant un certain temps en 2017, plus d’une douzaine de personnes se sont plaintes des palettes de fards à paupières de Kylie Cosmetics qui leur donnaient des maux de tête. Selon TMZ, les clients ont signalé une odeur de «peinture en aérosol» et de «diluant à peinture» lorsqu’ils ont ouvert les emballages de l’entreprise.

Peu de temps après, les gens ont commencé à se plaindre qu’ils recevaient des colis d’expédition sans les produits à l’intérieur.

Bien sûr, l’équipe de Jenner a offert des remboursements et a essayé de résoudre tout problème qui se posait, mais il va sans dire que l’image de Kylie Cosmetics a souffert après ces incidents.

Les entreprises de Kylie Jenner sont toujours solides

Même si Kylie Cosmetics et Kylie Skin ont attiré une bonne part des critiques, il ne semble pas que le succès de Jenner se termine de si tôt.

En fait, Kylie Cosmetics est sur le point de faire équipe avec la sœur de Jenner, Kendall, pour une collaboration, et les fans sont déjà excités. Jenner travaille souvent avec ses célèbres membres de la famille sur des collections spéciales.

Plus récemment, elle a fait une collaboration avec sa petite fille, Stormi, qui devrait être lancée le jour de l’anniversaire de Stormi en février.

Jenner cherche également à étendre ses activités à quelque chose de plus grand. En novembre, elle a vendu 51% des actions de Kylie Cosmetics à Coty, une société qui détient CoverGirl, OPI, Rimmel et Sally Hansen.

Jenner a partagé avec Harper’s Bazaar que, espérons-le, le partenariat lui permettra de se concentrer sur le côté créatif et communicationnel de la marque. De plus, Jenner espère «aller dans le monde entier et faire en sorte que plus de personnes extraordinaires fassent partie de l’équipe pour développer l’entreprise.