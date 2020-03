Les fans adorent le personnage d’Elisabeth Moss dans «Invisible Man»

Parfois, les films qui sortent en février et sans marketing à gros budget peuvent devenir des tubes surprise. C’est ce qui est arrivé à The Invisible Man, une nouvelle version de la célèbre histoire de H.G. Wells et du classique du film d’horreur universel de 1933.

Il y avait tout contre lui, y compris la pire fenêtre de sortie possible et un film des années 1930 que tout le monde n’aurait jamais pensé pouvoir être amélioré. Ajoutez Elisabeth Moss, cependant, et le public a probablement augmenté.

Moss a été exemplaire dans tout ce qu’elle a fait et elle était probablement l’attraction immédiate. Pas étonnant que les critiques la louent seule puisque le récit a été inversé pour le dire du point de vue de son personnage. Cela correspond également au type de rôles qu’elle a joué récemment, comme dans The Handmaid’s Tale.

Elisabeth Moss aide à raconter l’histoire du point de vue d’une femme maltraitée

Elisabeth Moss | John Lamparski / .

Il y avait vraiment de l’éclat quand ceux de Blumhouse ont planifié ce remake d’Invisible Man. Plutôt que de le dire du point de vue de l’homme, pourquoi ne pas le retourner à la petite amie maltraitée de l’homme, Cecilia, et lui montrer qu’il essaie d’échapper aux griffes d’Adrian Griffin (Oliver Jackson-Cohen)?

Dans ce récit, Adrian est un psychopathe au gaz qui revient pour terroriser Cecilia quand il devient invisible.

Avoir Cecilia essayant de rester à l’abri d’Adrian et convaincre les autres qu’il est vraiment invisible a ouvert de nombreuses portes à une étude psychologique approfondie.

Heureusement, Moss joue des rôles comme celui-ci avec aplomb. Elle est également plus habituée à les faire dans l’arène indépendante, réalisant un film grand public comme celui-ci pour elle, très inhabituel. Il devrait y avoir une sérieuse considération pour elle de faire plus de films comme celui-ci sur la base de toutes les critiques élogieuses.

Oui, c’est vraiment une performance digne d’un Oscar, même si elle sera probablement (criminellement) oubliée lorsque les nominations sortiront au début de l’année prochaine. Cela ne veut pas dire que Moss ne deviendra pas un habitué des autres réimaginations d’horreur prévues de Blumhouse.

L’horreur avec un message social devient la norme

On peut dire que Blumhouse va plus ou moins dans le même sens que Jordan Peele avec ses offrandes d’horreur. Il est vraiment le premier à faire basculer les films d’horreur pour approfondir les problèmes sociaux. Bien sûr, dans ses prises, c’est une question de race.

Maintenant, Blumhouse peut développer cela et peut-être aborder d’autres problèmes sociaux qui n’ont été complètement explorés dans aucun film antérieur. Non pas que la violence domestique n’ait pas été examinée en profondeur auparavant.

Seuls quelques critiques pensaient que The Invisible Man se sentait dérivé de ce qui avait déjà été fait sur grand écran au sujet des abus dans le passé. Sans surprise, la plupart de ces critiques provenaient d’hommes, même si tous les critiques étaient unanimes à louer Moss. Il y a toutes les raisons de dire qu’elle a fait ce film, quelque chose que le réalisateur Leigh Whannell a probablement pris à cœur.

Moss apparaîtra-t-il maintenant dans d’autres films d’horreur Blumhouse / Whannell? Qui d’autre pourrait-elle jouer avec de nouveaux rebondissements?

Autres histoires d’horreur du point de vue de la femme

Merci à Blumhouse Productions de signer un accord de 10 ans avec Universal Pictures il y a sept ans, il est encore temps de recréer d’autres vieilles pièces d’horreur Universal. Avec le succès de The Invisible Man, l’accord sera sans aucun doute prolongé.

Ils ont déjà refait quelques classiques de l’horreur récemment, sans compter la distribution de certains des films d’horreur à petit budget les plus réussis de la dernière décennie. Revisiter plus de films d’horreur universels anciens en valait la peine. Faire une telle chose, cependant, pourrait prendre un certain temps car ils ont déjà beaucoup de choses à faire.

Imaginer Moss dans des remakes de Dracula ou même de The Bride of Frankenstein donnerait l’occasion de distinguer ceux du POV de la femme. Moss pourrait également plonger encore plus profondément dans l’obscurité de la psyché comme elle semble le faire dans chaque projet qu’elle entreprend.

Peut-être qu’un peu de comédie noire serait également à propos, quelque chose que Moss n’a abordé que dans son portrait toujours déchirant de June Osborne dans The Handmaid’s Tale.