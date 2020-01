Les fans “ annulent ” Vince Vaughn après sa dernière rencontre avec le président Donald Trump

Vince Vaughn n’est pas étranger à la controverse, mais il a été critiqué comme jamais auparavant après avoir été vu avec le président Donald Trump.

Le 13 janvier, Vaughn a été aperçu en train de parler et de serrer la main du président, déclenchant une critique immédiate et généralisée. Certains fans considèrent sa rencontre avec Trump comme une trahison et disent que Vaughn est maintenant «annulé».

Vince Vaughn lors d’un événement | Gabriel Olsen / FilmMagic

En savoir plus sur ce qui s’est passé entre Vince Vaughn et le président Donald Trump

Le 13 janvier, Vaughn et Trump se sont réunis lors du match du championnat national de football universitaire 2020 entre les LSU Tigers et Clemson Tigers. Ils ont également été rejoints par la première dame Melania Trump, qui s’est assise entre les deux hommes.

Dans une vidéo publiée sur Twitter par le journaliste Timothy Burke, Vaughn et Trump peuvent être vus s’engager dans une conversation amicale avant de se serrer la main. Alors que la conversation se termine, Trump est montré en train de donner à Vaughn une tape affectueuse sur sa main.

“Je suis vraiment désolé de devoir partager cette vidéo avec vous. Tout cela, chaque partie de celui-ci », Burke a légendé la vidéo.

Twitter réagit à l’interaction de Vince Vaughn et du président Donald Trump

Certains utilisateurs de Twitter pensent que Vaughn aurait dû profiter de l’occasion pour prendre position contre Trump, qui a été jugé raciste, xénophobe, misogyne, etc. Ils n’ont pas hésité à partager leurs sentiments et ont rapidement appelé l’acteur de Dodgeball.

«Vince Vaughn a eu la chance de tenir tête à un violeur, un traître et un meurtrier d’enfants, et il a plutôt serré la main de Donald Trump avec enthousiasme. F * ck em both », a tweeté une personne.

“Mesdames et messieurs, je regrette de vous informer que Vince Vaughn est ANNULÉ”, a commenté un autre.

Quelqu’un d’autre a noté qu’il n’était pas «en colère contre Vince Vaughn, juste profondément déçu». Le fan a poursuivi: «Et je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Il était une fois je l’ai trouvé assez divertissant. Plus maintenant.”

Vince Vaughn sur le tapis rouge | Photo de Suzi Pratt / . pour Metro Goldwyn Mayer Pictures

D’autres, cependant, ont défendu Vaughn, avec une personne qui a tweeté: «Si quelqu’un est en colère contre Vince Vaughn pour avoir eu une conversation avec le président lors d’un événement sportif hier soir, c’est bien le problème. La civilité est quelque chose qui doit revenir en Amérique. Avoir une conversation avec quelqu’un ne fait pas de vous un criminel. »

Un autre a écrit: «C’est un moment incroyable pour être en vie quand il suffit de serrer la main du président pour vous faire annuler. Vince Vaughn ne me semble pas un pour donner un sh * t heureusement. Vous avez tous perdu la tête. Tu n’apprends jamais.”

“Vince Vaughn a montré au président en exercice le respect qui lui était dû”, a tweeté un autre. “Le reste d’Hollywood devrait apprendre de Vince Vaughn.”

Pourquoi ce n’est pas surprenant

Vaughn est ouvertement conservateur. Il a soutenu de nombreux républicains dans le passé, y compris l’ancien représentant Ron Paul et le sénateur Rand Paul.

“J’ai toujours été plus conservateur qu’autrement”, a déclaré Vaughn dans une interview de 2013 sur The Adam Carolla Show.

Ce n’est pas non plus la première fois qu’il fait face à des contrecoups sur des questions politiques. En 2015, Vaughn a été critiqué pour sa position sur le contrôle des armes à feu. S’adressant à British GQ, l’acteur de Wedding Crashers a déclaré: «Interdire les armes à feu, c’est comme interdire les fourchettes dans le but d’arrêter de faire grossir les gens.» Il a ajouté que les armes à feu devraient être autorisées dans les écoles.

Avec tout cela à l’esprit, il n’est vraiment pas surprenant que Vaughn soit si amical avec Trump.