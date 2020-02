Les fans aperçoivent Dan Renton Skinner à White House Farm – ravis du camée Shooting Stars! – HITC

ITV’s White House Farm avait un visage familier que de nombreux fans ne s’attendaient pas à voir.

Repérer un caméo dans un film ou une émission de télévision est toujours un moment cool pour les fans.

Qu’il s’agisse de repérer Peter Jackson dans un rôle de camée dans Le Seigneur des Anneaux ou le légendaire John Williams dans Star Wars: The Rise of Skywalker, vous obtenez toujours une bonne réaction.

La même chose peut être dite pour un caméo dans l’épisode 5 du drame ITV White House Farm.

Alors que les fans étaient de plus en plus attirés par le cas de Jeremy Bamber, il y a eu un bref moment de légèreté lorsque Dan Renton Skinner a fait une apparition inattendue.

L’histoire de White House Farm épisode 5

L’équipe enquêtant sur les meurtres à White House Farm est toujours divisée au milieu.

Même si le témoignage d’un témoin essentiel confirme certains des soupçons de Stan et Mick, le Taff Jones quelque peu aveuglé n’est toujours pas convaincu que Jeremy Bamber soit en effet le tueur, forçant l’enquête à ramper à un rythme d’escargot.

Les fans repèrent un camée improbable

Pendant l’épisode, après que Jeremy Bamber (Freddie Fox) soit amené pour un interrogatoire par la police, lui et Brett Collins (Alfie Allen) rencontrent un journaliste pour tenter de détourner l’attention de l’affaire de Jeremy, non seulement cela mais ils demandent 20 000 £ pour les yeux.

Les fans aux yeux d’aigle ont certainement rapidement remarqué que le journaliste en question était interprété par le comédien et acteur Dan Renton Skinner avec plusieurs personnes se rendant sur les réseaux sociaux pour s’exclamer de leur surprise face au camée inattendu.

Dans quoi d’autre Dan Renton Skinner était-il?

Dan Renton Skinner est surtout connu pour son écriture et son comédie, donc c’était une vue inattendue de le voir apparaître dans le drame sérieux de White House Farm.

Bien que les noms les plus reconnaissables de son CV d’acteur soient ses apparitions dans des scènes comme The Armstrong and Miller Show, Moving On et Shooting Stars d’Angelos Epithemiou, Dan Skinner n’a pas été étranger à un sérieux acteur au cours de ses 23 ans de carrière.

En plus d’une multitude d’apparitions de comédie parmi ses 85 rôles d’acteur à ce jour, il a également joué dans Little Boy Blue, Swallows and Amazons, Sex Education et même The Crown.

Pendant ce temps, ITV’s White House Farm se termine le 12 février à 21 heures après six épisodes.

