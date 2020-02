Les fans appellent Jennifer Lopez et Shakira pour ne pas avoir honoré Kobe Bryant lors de leur spectacle de mi-temps au Super Bowl 2020

Jennifer Lopez et Shakira ont peut-être réussi toute leur performance au Super Bowl LIV Halftime Show, mais auraient échoué en faisant la seule chose que les fans attendaient avec impatience – rendre hommage à feu Kobe Bryant.

Leur performance optimiste et énergique ne semblait pas inclure la mention élogieuse qu’ils avaient prévue pour la légende de la NBA, qui a été tragiquement tué dans un accident d’hélicoptère une semaine auparavant.

Shakira et Jennifer Lopez | Kevin Mazur / WireImage

Comme beaucoup sont certains que les pop stars n’ont pas tenu tout ce qu’elles avaient promis lors de leur performance, les fans sont bien sûr passionnés et ont appelé les chanteurs à aller à l’encontre de leur parole.

Les chanteurs ont affirmé qu’ils avaient un hommage prévu pour Bryant

Alors que certains fans ne tarissent pas d’éloges sur la performance de J.Lo et Shakira Super Bowl Halftime Show, d’autres sont scandalisés que les superstars mondiales n’aient pas rendu hommage à Bryant au cours de leur set de 12 minutes.

Les puissances latines ont pris la scène lors du plus grand événement sportif de l’année pour donner une performance que beaucoup appellent «électrisante» et «l’un des meilleurs spectacles de mi-temps du Super Bowl» pour honorer nos téléviseurs.

Bien que leur vitrine éblouissante soit tout ce que beaucoup d’entre nous voulaient et plus encore, certains fans étaient convaincus que la performance ne comporterait pas d’hommage à Bryant, que les deux femmes avaient promis lors d’une conférence de presse d’avant-spectacle le 30 janvier.

“Nous nous souviendrons tous de Kobe dimanche et célébrerons la vie et la diversité dans ce pays”, avait alors déclaré la chanteuse “Hips Don’t Lie”. “Je suis sûr qu’il serait très fier de voir le message que nous essayons de transmettre sur scène ce jour-là.”

Après le set de J. Lo et Shakira le 2 février, quelques fans se sont tournés vers Twitter pour appeler les chanteurs à ne pas avoir tenu leur promesse de rendre hommage à l’un des plus grands joueurs de la NBA de tous les temps.

Kobe Bryant | Harry How / .

“Alors Jennifer Lopez et Shakira ont utilisé qu’ils rendaient hommage à Kobe Bryant comme excuse pour obtenir leur point de vue pendant le spectacle de mi-temps non seulement cela, mais ensuite ils ont procédé à ne rendre aucun hommage à Kobe Bryant comme ils l’avaient dit … mais sommes-nous surpris? », a tweeté une personne.

«Sooooo l’hommage à la mi-temps de Kobe Bryant Superbowl…. sur quelle chaîne était-ce? @jlo @shakira vous reviendrez tous ?? “, a écrit quelqu’un d’autre.

Certains claquent même la NFL car ils n’ont pas encore honoré l’héritage de Bryant.

“Littéralement, la NFL n’a même pas encore fait de merde pour Kobe Bryant, comme j’attends toujours”, a déclaré un autre utilisateur de Twitter.

L’hommage a été un peu plus subtil que prévu

Bien que beaucoup soient convaincus que l’hommage à Bryant ne s’est même pas produit lors du Super Bowl Halftime Show de cette année, il s’avère que J. Lo et Shakira ont en fait honoré sa vie et son héritage lors de leur performance.

Selon The Hollywood Reporter, l’hommage est venu vers la fin de la performance lorsque la fille de 11 ans de Lopez, Emme, est montée sur scène pour interpréter “Let’s Get Loud” aux côtés de sa mère.

Alors que le duo mère-fille chantait ensemble, une croix violette et jaune a illuminé le terrain, qui sont les couleurs de l’équipe de basket-ball de longue date de Bryant, les Los Angeles Lakers.

Bien que cet hommage ait été ignoré, J. Lo et Shakira ont toujours rendu hommage à Bryant, décédé tragiquement le 26 janvier dans un accident d’hélicoptère avec huit autres personnes – dont sa fille Gianna, âgée de 13 ans.

Alors que l’hommage était un peu plus subtil que les autres, Lopez et Shakira ont tenu leur promesse de rendre un hommage «sincère» à la légende de la NBA.

“Nous devons aimer les gens quand ils sont ici et ne pas attendre”, a déclaré l’actrice Hustlers lors de la conférence de presse. «Je pense à Vanessa [Bryant] en tant que maman et perdre son meilleur ami et partenaire et perdre son enfant, vous savez, à quel point cela doit être terrible pour elle en ce moment, et je voulais juste envoyer le message et prier que Dieu la guide à chaque instant parce qu’elle a trois autres bébés prendre soin de.”