Les fans appellent Kailah Casillas pour son comportement amical envers Bayleigh Dayton après les précédents tweets méchants

La quintuple concurrente Kailah Casillas et la recrue Bayleigh Dayton ont toutes deux participé au Défi 35: Folie totale. Après que la bande-annonce de la saison à venir ait décrit les deux comme ayant une relation amicale, de nombreux fans ont appelé Kailah pour ses précédents tweets méchants sur la star de Big Brother 20.

Chris «Ammo» Hall, Kailah Casillas et Jenna Compono | Lars Niki

Bayleigh Dayton sur «Big Brother 20»

En 2018, l’hôtesse de l’air du Maryland Bayleigh Dayton a participé à Big Brother Saison 20. Peu de temps après avoir emménagé dans la maison, elle a commencé une showmance avec Chris «Swaggy C» Williams.

Après que leur alliance ait aveuglé son petit ami la deuxième semaine, l’Amérique lui a donné la Power App. L’avantage lui a permis de modifier les nominations à n’importe quelle cérémonie jusqu’à la finale 8.

Elle a révélé son Power App à Rachel Swindler, qui a partagé le secret avec les membres de la dominante Level Six Alliance. L’un des principaux membres, Angela Rummans, a convaincu l’hôtesse de l’air de ne pas jouer son Power App lors de la cérémonie à venir, puis l’a détournée cette même semaine, faisant d’elle le premier membre du jury.

À leur retour pour les retrouvailles, Chris a proposé à Bayleigh, et les deux se sont mariés début 2019.

Kailah Casillas sur «Le défi»

Après être apparue sur Real World: Go Big or Go Home, Kailah Casillas, originaire de Floride, a rejoint la famille The Challenge. Elle a fait ses débuts dans Invasion des champions et a renvoyé la vétéran Marie Roda à la maison dans le deuxième épisode avant de se faire éliminer quelques semaines plus tard.

Kailah est revenu pour Dirty 30 et a presque atteint la finale après deux victoires par élimination. La saison suivante, Vendettas, Kailah s’est classée quatrième et a gagné 25 625 $.

Elle a également participé aux retombées Champs vs Stars (2018) aux côtés du coup de foudre pour l’enfance, Drake Bell, et ils ont collecté près de 1500 $ chacun pour leurs œuvres de bienfaisance respectives.

La native de Floride s’est ensuite disqualifiée dans le premier épisode de Final Reckoning pour s’être livrée à une altercation physique avec la star britannique, Melissa Reeves.

Kailah Casillas explique son changement de cœur envers Bayleigh Dayton

Après avoir fait une pause pendant trois saisons, Kailah est revenu pour The Challenge 35: Total Madness. Bayleigh a également concouru en tant que recrue aux côtés de son mari et de deux autres stars de Big Brother 20: Fessy Shafaat et la gagnante Kaycee Clark.

La star de MTV a regardé leur saison et a tweeté: «Bayleigh est une telle merde. Je ne l’ai jamais laissée me parler de la façon dont ces gens la laissent »en août 2018.

Après avoir vu Kailah et Bayleigh faire éclater des bouteilles de champagne dans la bande-annonce de The Challenge 35, ils ont commencé à appeler la star du Lindsay Lohan’s Beach Club pour avoir joué de faux.

Elle a répondu à la critique et a expliqué qu’elle avait fait le commentaire après avoir regardé le montage de Bayleigh «évidemment s **** y BB», et son opinion sur le natif du Maryland a changé après avoir passé du temps ensemble.

La star de Big Brother a noté qu’elle avait vu le tweet de Kailah avant de concourir ensemble. Néanmoins, elle «a décidé de lui donner une chance». Bayleigh a également affirmé que Kailah n’est “pas une mauvaise personne”, donc “cet angle est mort”, conseillant aux gens de l’abandonner.

Le défi 35: Total Madness sera diffusé le 1er avril 2020 à 20 h. EST sur MTV.