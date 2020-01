Les fans attendent Sick of It série 3 avec des prières sur Twitter – cela a-t-il encore été confirmé? – HITC

Cette dramatique imaginative a récemment fait son retour, mais déjà, les fans regardent vers l’avenir.

Le public est déjà enthousiaste pour Sick of It série 3 après un deuxième lot d’épisodes vraiment convaincant.

Dans l’esprit de Karl Pilkington et Richard Yee, ce joyau de la télévision perspicace et divertissant est né en 2018 – franchement, l’obsession est toujours bien vivante!

La deuxième saison est sans doute beaucoup plus un drame qu’une comédie, adoptant une approche un peu plus émotionnelle des conflits vécus par le personnage de Karl du même nom.

Il explore avec brio la manière dont les angoisses et les doutes peuvent se manifester comme quelque chose de séparé de nous, prêt à nous tourmenter à chaque instant. Comme vous pouvez vous y attendre de la part de Karl, il a brillamment joué et il est accompagné d’un casting de soutien comprenant Sondra James, Marama Corlett et plus encore.

Les deux créateurs ont déjà collaboré sur des idées comme An Idiot Abroad et The Moaning of Life, mais il est clair qu’ils sont tout aussi formidables ensemble sur des projets de script.

Alors, est-ce plus sur le chemin?

La série 3 de Sick of It a-t-elle été confirmée?

Non, rien encore!

Sick of It série 3 n’a pas été confirmé. Cependant, il n’y a aucune raison de paniquer, car il est encore assez tôt pour toute nouvelle concrète de renouvellement.

Nous ne manquerons pas de garder les yeux ouverts.

Selon le British Comedy Guide, Shane Meadows – le cinéaste qui nous a amené This is England and Dead Man’s Shoes – est un fan de la série et souhaite rencontrer Karl. Donc, quel que soit l’avenir de Sick of It, quelque chose pourrait peut-être venir de cette rencontre potentielle!

Néanmoins, les fans ont bon espoir après que la saison 2 se soit révélée encore plus impressionnante que la première.

Les fans sur Twitter le veulent!

Un certain nombre d’admirateurs de la série ont afflué sur Twitter pour exprimer leurs espoirs pour une nouvelle saison.

Découvrez une sélection de tweets ci-dessous:

On n’en a pas marre du tout!

En ce qui concerne les espoirs pour Sick of It série 3, nous sommes plutôt optimistes.

Dans une interview avec British Comedy Guide: Karl Pilkington s’est ouvert sur la nature personnelle du projet, affirmant que le spectacle est basé sur ses propres insécurités dans la vie.

Pendant la conversation, il a dit: «Tu dois le sortir. Si vous n’êtes pas satisfait, gémissez un peu. C’est sain. C’est là que naissent les boîtes de confession, et Twitter, tout ça. Il s’agit de laisser sortir votre colère. “

Si c’est la façon de faire de Karl, nous ne pouvons tout simplement pas imaginer que tout s’arrête après deux saisons. C’est l’homme que nous avons appris à connaître dans An Idiot Abroad, après tout…

