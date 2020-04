Les fans britanniques devront se connecter à AMC pour regarder! – HITC

Jason Segel est de retour sur nos écrans en 2020 avec sa nouvelle série, Dispatches from Elsewhere, mais comment les fans du Royaume-Uni peuvent-ils regarder?

Nous aimons tous un bon drame télévisé et quand ce drame est une série de plus en plus mystérieuse qui dévoile la réalité autour de ses personnages principaux, vous pouvez nous inscrire dès maintenant.

C’est exactement ce qui attend les fans qui s’apprêtent à écouter Dispatches from Elsewhere, la dernière création de l’écrivain et acteur Jason Segel.

Après avoir fait ses débuts aux États-Unis en mars, les fans britanniques ont enfin la chance de regarder la série très attendue de Jason Segel.

Mais, une question sur l’esprit de nombreux fans avant la sortie de Dispatches from Elsehwere est de savoir comment nous, au Royaume-Uni, serons en mesure de syntoniser l’émission.

Dépêches de la saison 1 d’Ailleurs

Dispatchers from Elsewhere arrive ici au Royaume-Uni le 29 avril, un peu moins de deux mois après le début de la série aux États-Unis.

La série raconte l’histoire d’un groupe de gens ordinaires, dirigé par Peter (Jason Segel), un travailleur des données fatigué du monde, alors qu’ils découvrent un mystérieux puzzle, se cachant juste derrière le voile de la vie ordinaire, qui ouvre un tout nouveau monde de possibilités .

Mais, comme toujours, la question se posera de savoir s’il y a ou non une piqûre malheureuse dans la queue de cette nouvelle découverte prometteuse.

Comment regarder les dépêches d’Ailleurs au Royaume-Uni

Pour les téléspectateurs au Royaume-Uni, AMC est exclusif à BT TV.

Comment regarder BT TV

Tout comme Virgin Media et Sky TV, BT TV est un abonnement à un package premium.

Pour regarder, vous devrez vous abonner à l’un des nombreux forfaits proposés, avec des prix allant de 10 £ par mois à 60 £ par mois pendant 24 mois.

Malheureusement, cela signifie que les chiffres d’écoute au Royaume-Uni pour les dépêches d’ailleurs seront limités car BT TV est actuellement le plus petit des trois fournisseurs mentionnés.

Quoi qu’il en soit, Dispatches from Elsewhere démarre à 21 h sur AMC qui, comme mentionné, est exclusivement réservé aux clients de BT TV.

