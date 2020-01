Les fans célèbrent la reprise des activités de Jungwoo avec le groupe

C’est une bonne journée pour être un NCTzen. Non seulement NCT 127 devrait faire son retour en 2020, Jungwoo reprendra ses activités avec le groupe après une longue pause pour des raisons de santé.

Jungwoo de NCT 127 (Photo de Noel Vasquez / .)

Le NCT 127 fera son retour en 2020

Selon un rapport du 23 janvier, le NCT 127 fera son grand retour en 2020. Jungwoo reprendra également ses activités avec le groupe après une pause temporaire pour des raisons de santé.

“Jungwoo, qui se repose en août pour des raisons de santé, rejoindra NCT 127 après 6 mois avec son auto en bonne santé”, lit-on dans une traduction du rapport.

Le retour très attendu du NCT 127 après son entrée dans l’histoire en 2019. Cette année-là, le NCT 127 est devenu le premier groupe de K-pop à se produire aux MTV Europe Music Awards et au Macy’s Thanksgiving Day Parade.

L’EP 2019 du groupe We Are Superhuman a fait ses débuts au n ° 11 du classement américain Billboard 200. L’album a également fait ses débuts au n ° 1 sur la carte des albums mondiaux. Sur la base de l’anticipation du retour, il est possible que le prochain album de NCT 127 soit encore plus performant dans les charts.

Le NCT 127 entrera de nouveau dans l’histoire le 10 mars 2020. Le groupe devrait se produire au RodeoHouston 2020. L’événement annuel mettra également en vedette Gwen Stefani, Khalid, Becky G, et plus encore. Avec cette performance, NCT 127 deviendra le premier numéro de K-pop à se produire à RodeoHouston.

Jungwoo a pris une longue pause dans NCT 127

En août 2019, SM Entertainment a révélé que Jungwoo faisait une pause dans NCT 127 en raison de problèmes de santé. Le groupe devait se produire à «Spotify on Stage in Midnight Sonic» le 16 août 2019. Avant l’événement, Spotify a annoncé que Jungwoo ne se produirait pas pour des raisons de santé.

Le membre du NCT 127 n’a alors pas participé au Congrès du Capitole 2019 et à l’enregistrement pour «2019 Idol Star Athletics Championships – Chuseok Special».

Interrogé sur l’absence de Jungwoo, SM Entertainment a déclaré que “Jungwoo se repose actuellement pour des raisons de santé.”

Pendant le reste de l’année, les membres du NCT 127 ont régulièrement mis à jour les fans et les ont assurés que Jungwoo se portait bien.

“Vous n’avez pas à vous soucier trop de Jungwoo”, a déclaré Taeyong dans une émission VLIVE. “Il sera de retour dans un état plus sain, avec une meilleure mentalité.”

Les fans sont ravis que Jungwoo revienne à NCT 127

Immédiatement après la publication de la nouvelle du retour de Jungwoo, le membre du NCT 127 a fait une tendance sur Twitter. Alors que les fans sont enthousiasmés par un retour au NCT 127, il est encore plus excitant que le retour soit avec Jungwoo.

“JUNGWOO WORLD DOMINATION BIENVENUE RETOUR JUNGWOO”, a écrit un utilisateur de Twitter.

«LE RETOUR DU NCT 127 AVEC JUNGWOO ARRIVE !!!! SOYEZ PRÊT », a tweeté un fan.

“Twitter va en fait s’arrêter une fois que la première selca de jungwoo 2020 aura atteint le compte 127 twt”, a écrit un fan sur Twitter.

“Bienvenue à nouveau, mon cher Jungwoo !! Tellement heureux d’entendre les bonnes nouvelles qu’il rejoindra les garçons à nouveau! #WelcomeBackJungwoo », a tweeté un fan.

“Après des mois, nous avons finalement obtenu la domination jungwoo et un retour 127 en même temps ncity vraiment un rêve”, a écrit un utilisateur de Twitter.