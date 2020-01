Les fans croient que Jennifer Aniston essayait d’attirer l’attention de Brad Pitt avec sa robe très révélatrice des SAG Awards

Depuis que Jennifer Aniston et Brad Pitt ont admis qu’ils étaient en bons termes, le monde attend avec haleine pour voir si ces deux-là se rapprochent à nouveau ou si les rêves les plus fous de chacun se réalisent et ravivent leur romance. Cela semble long, mais des choses étranges se sont produites.

Ces deux ex ont partagé un moment de tendresse lors des SAG Awards 2020 qui ont plongé Internet dans une frénésie absolue. Pitt et Aniston étaient tous deux en lice pour la remise des prix ce soir-là et se sont rencontrés dans les coulisses devant des hordes de photographes désireux de saisir l’instant.

Mais Aniston savait-il que cela allait se produire tout le temps? Et si oui, a-t-elle choisi cette superbe robe blanche pour l’occasion?

Brad Pitt et Jennifer Aniston | Emma McIntyre / . pour Turner

Jennifer Aniston portait une robe très révélatrice à la SAG

Prix

L’actrice de Morning Show a sûrement prêté une attention particulière à sa sélection de tenues pour les SAG Awards. Après tout, elle a fini par gagner pour son rôle dans la série Apple TV et savait qu’elle allait probablement prononcer un discours. Mais les fans ne pouvaient s’empêcher de remarquer qu’Aniston avait l’air particulièrement sexy et se demandait si elle avait prévu de rencontrer son ex.

La robe moulante en satin blanc soyeux de Christian Dior par John Galliano a laissé très peu à l’imagination. Aniston a même partagé les efforts considérables qu’elle a déployés pour garder la robe sans plis sur le chemin de la cérémonie de remise des prix.

“Pas de rides… plus difficile qu’il n’y paraît!”

Photo Instagram.

Les utilisateurs de Twitter ont rapidement montré comment la robe d’Aniston

laissé peu à l’imagination

Brad Pitt n’a peut-être pas commenté publiquement la robe, mais

la Twittersphere certainement

a pris note.

“Jennifer Aniston portant une robe blanche sans soutien-gorge tout en

Brad Pitt est dans la salle, c’est l’ambiance que je vis en 2020 », a déclaré un utilisateur de Twitter

a écrit. “Je me demande si Jennifer Aniston sait à quel point tout est visible dans ce

robe », a convenu un autre.

Tout le monde faisait remarquer qu’Aniston avait l’air incroyable. Et

en quelque sorte, cela a rendu le moment entre Pitt et Aniston encore plus chargé de

électricité.

Brad Pitt et Jennifer Aniston vont-ils se remettre ensemble?

Jennifer Aniston et Brad Pitt | Kevin Winter / .

Robe sexy ou pantalon de jogging, l’ex-mari d’Aniston, Pitt,

doivent être aveugles pour ne pas voir à quel point elle a l’air incroyable de nos jours. Mais les problèmes

qui a conduit à leur divorce est allé plus loin que le niveau de la surface. Même avec une douce réunion

et des sentiments véritablement positifs les uns envers les autres, il est peu probable que cet ancien

couple se réconciliera jamais.

“Nous avons tous grandi

ensemble », Aniston

dit Extra. «C’est comme une soirée vraiment amusante pour célébrer et encourager

les uns les autres. »Elle a dit que les SAG Awards étaient une belle pause pour célébrer

succès avant de retourner au tournage. “C’est agréable de sortir … et en quelque sorte

célébrez vos amis et leur travail et inspirez-vous les uns les autres pour continuer… et

comme [Brad] dit, c’est de retour au travail demain! ”

Même si Aniston a pardonné

Pitt pour ses nombreuses transgressions suite à leur séparation en 2005, cela ne signifie pas

elle veut le laisser entrer de nouveau dans son cœur. Pour l’instant, il ne nous reste plus qu’à être

content de rares observations de cet ancien «it couple» gardant les choses très platoniques.