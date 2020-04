Les fans d’After Life font l’éloge de Ricky Gervais après le décès tragique du père de Tony – HITC

After Life de Netflix est de retour pour sa deuxième saison tant attendue et les fans ne tarissent pas d’éloges.

Ricky Gervais peut souvent être considéré comme une figure marmite pour beaucoup, que vous l’aimiez ou que vous le détestiez.

En ce qui concerne son stand-up ou sa cérémonie de remise des prix, le comédien de 58 ans peut être quelque peu source de division.

Cependant, quelque chose qui ne peut absolument pas être soutenu est que lorsque Ricky Gervais a une idée pour un film ou une série télévisée, le plus souvent, il frappe l’or.

Suivant les traces de The Office, Extras et Derek vient la série Netflix, After Life, et bien qu’il y ait encore de la comédie tout au long de la série, Ricky Gervais parvient à entasser beaucoup de cœur et d’émotion dans la série poignante.

En avril 2020, After Life est revenu sur Netflix pour une deuxième saison et, malheureusement pour le personnage principal Tony, il y a une autre perte déchirante en magasin.

After Life saison 2 sur Netflix

Après que la première saison d’After Life ait débarqué sur Netflix en mars 2019, il ne fallut pas longtemps avant qu’une deuxième saison de l’émission ne soit commandée et le 24 avril 2020, cette deuxième saison est enfin arrivée.

La saison 2 continue l’histoire de Tony alors qu’il doit faire face à la vie après la mort de sa femme. Nous suivons le personnage sur une série de mésaventures alors qu’il semble être gentil avec les autres autour de lui dans l’espoir d’améliorer son bien-être mental.

Alors que la série a ses moments de comédie, l’impact émotionnel qu’After Life a eu sur les téléspectateurs ne peut pas être surestimé. Les médias sociaux regorgent de commentaires faisant l’éloge de la série et, selon The Sunday People, Gervais a reçu d’innombrables lettres de fans qui l’ont remercié d’avoir exploré les sujets abordés dans la série.

Et maintenant, après la saison 2, il y en aura beaucoup plus après que l’épisode 5 touche une autre partie tragique de la vie.

Épisode 5 d’After Life saison 2

L’épisode 5 de la deuxième saison d’After Life voit la revue du théâtre communautaire ouverte avec autant de succès que vous vous attendez.

En attendant dans les coulisses, Tony téléphone à Emma, ​​une infirmière de la maison de soins de son père qu’il affectionne beaucoup.

Cependant, Emma a des nouvelles dévastatrices pour Tony alors qu’elle révèle que son père, Ray, qui souffrait de démence, est malheureusement décédé.

L’épisode déchirant passe ses derniers instants à raconter les sentiments de Tony pour son père, comment il n’a jamais voulu le décevoir et nous voyons une vidéo de la paire s’enivrant en jouant aux cartes à la fin de l’épisode.

Les fans font l’éloge de la manière dont After Life traite le sujet «touchant»

Il est sûr de dire que les fans ont été très élogieux pour la deuxième saison d’After Life et la manière touchante avec laquelle il a géré le décès du père de Tony, une histoire qui pourrait bien avoir été influencée par le décès du propre père de Gervais en 2002.

Un fan sur Twitter a écrit: “Ricky, je ne peux pas trouver les mots justes à propos d’Afterlife 2. Y avait-il un petit mot à propos de ton père. J’ai pleuré et ri. Tu es un adorable fou intelligent. Merci pour tout ce que tu fais.”

Alors qu’un autre fan a ajouté: «Je viens de casser la saison 2 d’After Life. Vraiment touchant. Je n’ai pas parlé à mon père depuis quelques années, je vais lui envoyer un texto aujourd’hui merci. “

Et enfin, cette fan partage sa pire crainte pour une potentielle saison 3: “D’abord la femme et maintenant le père – si le chien meurt dans la saison 3 d’Afterlife, je n’en veux pas.”

After Life saison 2 est disponible en streaming maintenant après sa sortie le 24 avril 2020.

Dans d’autres nouvelles, les fans de Netflix: After Life font l’éloge de Ricky Gervais après le décès tragique du père de Tony