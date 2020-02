Les fans d’Agatha Christie sont déconcertés par la conclusion – HITC

Le Pale Horse réinvente un conte classique d’Agatha Christie et la fin a laissé certains fans déconcertés.

Tout le monde aime une bonne histoire de mystère de meurtre et la légendaire Agatha Christie est responsable de certains des contes les plus connus du genre.

Nous connaissons et aimons tous les créations les plus célèbres d’Agatha Christie, Hercule Poirot et Miss Marple, mais l’adaptation de The Pale Horse par BBC One raconte l’une des œuvres de l’auteur un peu moins connues, mais toujours brillantes.

L’adaptation de la BBC a été divisée en deux parties, la première étant arrivée le 9 février et la seconde suivante une semaine plus tard le 16 février et de manière typique du mystère du meurtre, les téléspectateurs ont été emmenés le long d’une route longue et sinueuse remplie de nombreux rebondissements avant d’arriver à une conclusion dramatique.

Mais alors que nous avons peut-être appris l’identité du tueur en série vindicatif derrière les meurtres dans The Pale Horse, la toute fin de l’épisode final a eu des fans se grattant la tête.

Le cheval pâle sur la BBC

Le Pale Horse suit Mark Easterbrook (Rufus Sewell) alors qu’il se retrouve par inadvertance impliqué dans un sinistre complot de mise à mort en série lorsqu’une liste de noms est trouvée dans la chaussure d’une femme récemment décédée.

Il apparaît rapidement que cette collection de noms, y compris le sien, est une liste de personnes récemment décédées ou sur le point de mourir.

L’enquête de Mark sur la liste le conduit au village de Much Deeping où il rencontre trois «sorcières» dans un endroit appelé The Pale Horse et le blâme semble se déplacer sur ces trois femmes mystérieuses.

Que se passe-t-il à la fin?

Finalement, cependant, Mark se retrouve face à face avec le vrai tueur, un pharmacien, avec des dents horribles, du nom de Zachariah Osborne (Bertie Carvel).

Il est révélé que Zachariah a empoisonné les victimes de la mystérieuse liste avec une drogue qui ne laisse aucune trace et a tué plus de 30 personnes, tellement en fait, qu’il a perdu le compte.

Cependant, Mark veille à ce que Zachariah n’empoisonne plus de victimes sans défense en le tuant avec un pied de biche.

Tout était assez simple jusqu’à présent, mais alors que Mark rentre chez lui, il voit que le journal rapporte qu’il est mort et quelques instants plus tard, Mark voit une vision apparente de sa première femme, Delphine, alors qu’elle s’électrocute dans le bain. Mais que signifie cette fin littéralement choquante?

Que signifie la fin?

La fin de The Pale Horse sur la BBC est décidément ambiguë car les coupures de courant, l’écran devient noir et les crédits roulent.

Mais la déduction la plus simple que nous pouvons tirer de la conclusion de l’épisode est que quelque part le long de la ligne, Mark a en effet été empoisonné par Zachariah et que le fait de voir des visions de sa femme décédée est lui accueilli dans l’au-delà, peut-être que des moments clés de sa vie passent avant yeux.

Ou peut-être que les mystérieuses sorcières avaient quelque chose à voir avec la tuerie après tout?

Quoi qu’il en soit, c’est certainement un départ de l’œuvre originale d’Agatha Christie, que de nombreux fans ont rapidement souligné, mais il n’est pas surprenant que nous ayons eu une dernière tournure dramatique avant la fin.

Les épisodes 1 et 2 de The Pale Horse sont disponibles en streaming maintenant sur BBC iPlayer.

