Les fans d’Ariana Grande pensent que son nouveau petit ami ressemble drôlement à un ex

De la comédie à la musique, au fil des ans, la star populaire Ariana Grande a prouvé à ses fans et au public qu’elle pouvait vraiment tout faire. Grande a fait une impression remarquable dans l’industrie de la musique depuis le début de sa carrière. Elle a sorti son premier album Yours Truly en 2013. Ses chansons à succès telles que «Thank U, Next» et «Problem» ont capturé son essence en tant qu’interprète et individu. Les fans de Grande apprécient toujours sa nature candide quand il s’agit de partager ses talents et sa vie avec elle dans le monde. Plus récemment, les fans de Grande et le public sont heureux d’entendre la mise à jour concernant son statut relationnel. Examinez de plus près qui est la personne chanceuse.

Ariana Grande a récemment révélé qui était son nouveau petit ami

Ariana Grande | David Crotty / Patrick McMullan via .

L’activité des médias sociaux a probablement été intensifiée car une grande partie du pays est chez elle et mise en quarantaine à la lumière de la pandémie mondiale. Cela étant dit, les fans de Grande ont utilisé cela comme une opportunité de détourner toutes sortes d’informations concernant leur célébrité préférée. Par chance, les publications sur les réseaux sociaux de Grande ont fourni à ses abonnés tous les indices dont ils avaient besoin. De l’amour du chien de Grande aux silhouettes ambiguës, les followers d’Instagram de Grande pouvaient certainement dire qu’il y avait quelqu’un qui lui tenait compagnie pendant sa quarantaine. Il s’avère que la personne dont tous ses postes sont le nouveau petit ami de Grande, Dalton Gomez.

Que savent les fans d’Ariana Grande de Dalton Gomez?

Les fans meurent d’envie de connaître tous les détails sur cette nouvelle romance naissante et qui est exactement Gomez. Jusqu’à présent, c’est ce que les fans et le public savent de lui. Gomez est un professionnel réputé dans le secteur de l’immobilier de luxe. Il appartient au groupe Aaron Kirman et représente souvent des maisons évaluées à des millions. Des sources rapportent que le couple sort ensemble depuis quelques mois, et il semble également que Gomez s’entende déjà avec les fans de Grande. La relation semble avoir pris un bon départ.

Dernière grande relation d’Ariana Grande

Malheureusement, comme les fans de Grande le savent déjà, la dernière grande relation de Grande a été tumultueuse. Le public était aux premières loges de la relation de Grande avec l’acteur et comédien populaire Pete Davidson. La relation du couple s’est rapidement intensifiée et le couple s’est rapidement engagé. Cependant, aussi rapidement que le couple s’est fiancé, ils l’ont annulé. Il y avait beaucoup de spéculations et d’opinions autour de la rupture. La mort du talentueux rappeur Mac Miller est connue pour avoir joué un rôle. Sans parler du défi constant de Davidson pour gérer sa santé mentale. En fin de compte, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce couple ne semble pas fonctionner. Même si Grande a commencé à évoluer dans sa vie, certains fans la rendent un peu plus difficile en partageant leurs réactions.

Un fan a récemment appelé le nouveau petit ami d’Ariana Grande «Repeat Davidson»

Un fan a partagé un commentaire sur Twitter à propos du nouveau petit-ami de Grande qui a amené de nombreuses personnes à jeter un deuxième coup d’œil. En référence aux nouvelles de Grande relation, Chase Mitchell a tweeté: “Mec ressemble à Repeat Davidson.” Les commentaires dans le fil renforcent les observations de Mitchell, selon lesquelles il existe une étrange ressemblance entre Gomez et Davidson. Il n’y a rien de mal à avoir un type, mais le visuel de Gomez et Davidson côte à côte présente leurs similitudes de base. Cependant, bien que ces deux gars se ressemblent, il semble que la vie et la personnalité de Gomez soient assez différentes de celles de Davidson. Quoi qu’il en soit, les fans de Grande ont hâte d’en savoir plus sur son nouveau beau et toutes ses entreprises. Espérons que Grande continuera à tenir les fans à jour via son compte Instagram.