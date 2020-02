Les fans de ’90 Day Fiancé’ réagissent à Tania Maduro et Syngin Colchester qui tournent la deuxième saison

Le couple de 90 jours Fiancé Tania Maduro et Syngin Colchester semblent revenir pour une deuxième saison de l’émission à succès TLC. Tania Maduro a surtout soulevé les sourcils des fans avec la façon dont elle traite Colchester, son beau sud-africain. Notamment, Maduro a laissé Syngin Colchester seule dans un hangar dans la cour arrière de sa mère pendant 30 jours alors qu’elle faisait un voyage solo au Costa Rica – juste après l’arrivée de Colchester aux États-Unis maintenant, avec des signes indiquant une deuxième saison avec le couple étrange, les fans vous ne savez pas comment vous sentir. [Warning: possible spoilers ahead.]

Tania Maduro et Syngin Colchester de Fiancé 90 jours | syngin_colchester via Instagram

L’une des premières grandes gaffes de Tania Maduro, au moins aux yeux de nombreux fans, laissait Syngin Colchester derrière dans le Connecticut. La star du Fiancé de 90 jours, vêtue de rose, a décidé de passer 30 jours de visa de 90 jours à Colchester pour une retraite d’herboristerie au Costa Rica.

Elle a laissé Colchester dans un petit hangar sur la propriété de sa mère, seule. À l’époque, Colchester a déclaré à Maduro: «Je suis littéralement autour de tout ce qui est à vous. Je suis tout seul dans les bois d’Amérique, tu sais… Donc je ne suis pas du tout impatient de rester ici tout seul. Je me sens un peu perdu et ça craint. »

Malheureusement, les choses n’ont pas repris pour Syngin Colchester lorsque Tania Maduro est revenue. Maduro a immédiatement saisi l’affaire de Colchester au sujet de la recherche d’un emploi, malgré son statut de visa aux États-Unis, les deux ont également rendu visite à un astrologue, dans l’intention de faire lire leur compatibilité.

Lorsque l’astrologue a demandé à Tania Maduro si Syngin Colchester se sentait comme son âme sœur, elle a dit non. Colchester, quant à lui, venait de dire oui à la même question. Maduro a révélé que son premier âme sœur était son premier amour, pas Syngin Colchester. Évidemment, cela ne s’est pas bien passé.

Spotté filmant ‘90 Day Fiancé’ en Afrique du Sud

Cependant, malgré les différentes bosses de leur relation, il semble que Tania Maduro et Syngin Colchester continuent avec 90 Day Fiancé. En fait, les deux ont déjà été mariés, comme l’a révélé Soap Dirt.

De plus, Soap Dirt a récemment rapporté que les deux avaient été repérés en tournage en Afrique du Sud. Maduro a été vue portant autre chose que sa chemise rose signature, discutant avec Colchester à une table de pique-nique au Cap pendant que les équipes de caméras de TLC filmaient.

Il semble que le couple tourne pour une saison de 90 Day Fiancé: Happily Ever After, une spin-off qui suit les couples après le mariage de 90 Day Fiancé.

De plus, un utilisateur de Reddit a récemment affirmé qu’une connaissance de leur avait également repéré les deux tournages. Ils ont écrit: «Le patron de ma femme était allé dîner à Colchester, CT hier soir et il y avait une équipe de tournage avec Tania et Syngin. Apparemment, Tania a récemment eu un accident de voiture et était en botte de marche. Elle ne portait pas la chemise rose. Elle a dit au patron de ma femme que l’épisode sera diffusé en été. Elle n’a pas du tout parlé à Syngin. Elle a dit que Tania lui avait crié dessus tout le temps et qu’ils avaient refait la scène plusieurs fois. Rien de révolutionnaire, mais la dernière fois que je l’ai entendu, il était de retour en Afrique du Sud. »

Les fans réagissent au retour de Tania Maduro et Syngin Colchester

Les réactions des fans de 90 Day Fiancé ont été mitigées, mais de manière générale, il semble que de nombreux fans soient frustrés par Tania Maduro. Certains espéraient qu’elle et Syngin Colchester ne resteraient pas ensemble.

Un utilisateur de Reddit a écrit: «Si je ne les revoyais pas pour le reste de ma vie, je serais très heureux. L’arrogance et l’illusion de Tania me donnent envie de l’étrangler, et la stupidité de Syngin m’irrite à mort. Je ne sais pas quel est son parcours, et peut-être que je me trompe complètement, mais j’ai l’impression qu’il était une personne vivant dans un environnement pas très sophistiqué, qui a maintenant des étoiles dans les yeux de la télévision, des vidéos, dans les bars et les fêtes, etc. Tout cela lui est allé à la tête. Quel dommage.”

Un autre intervenant a ajouté: «Syngin va bien, mais je ne veux plus voir Tania. Comme Leida, elle est tout simplement insupportable. “

“Je regarderais une saison de plus d’eux simplement parce que j’aime la détester et parce que je veux voir ce désordre brûlant d’un mariage éclater et brûler.”, A expliqué un autre fan de 90 Day Fiancé.