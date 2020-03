Les fans de Batman comparent une nouvelle Batmobile à des films rapides et furieux

Au cas où vous ne l’auriez pas déjà entendu, Bruce Wayne a un nouveau tour lisse, et il va bientôt se frayer un chemin dans les rues de Gotham City.

Oui, avec production en cours Le Batman maintenant bien avancé, le réalisateur Matt Reeves s’est rendu sur Twitter plus tôt dans la journée pour partager trois clichés haute résolution (voir ci-dessous) de Bruce Wayne debout à côté de son nouvel ensemble de roues.

C’est devenu un plan promotionnel habituel au fil des ans, étant donné que Christopher Nolan et Zack Snyder ont posté des photos du Dark Knight à côté de leur Batmobile respective. Mais alors que Nolan a doublé le réalisme avec son Tumbler, une brute imposante capable d’atteindre des vitesses au nord de 160 mph, Snyder est revenu à l’époque classique avec son design.

À première vue, Matt Reeves semble avoir chevauché la ligne entre le réalisme et la fantaisie, créant un roadster menaçant qui ne serait pas déplacé dans un film Mad Max. Ou le Fast and Furious, comme Twitter n’a pas tardé à le souligner.

Et a-t-il poursuivi, il suffit de dire que tout le monde n’est pas impressionné par le choix du véhicule de Batman:

Au fil des ans, la Batmobile a été autant un personnage de Gotham City que Bruce Wayne lui-même – moulant pour s’adapter au style et à l’esthétique d’une époque donnée.

Il est trop tôt pour en être sûr, mais les preuves suggèrent que le film autonome de Batman de Matt Reeves fera appel au scénario de Zero Year de Scott Snyder et Greg Capullo pour trouver l’inspiration. Cette bande dessinée particulière se concentre sur les premières années de Bruce Wayne en tant que chauves-souris et prêterait certainement à Reeves et à son équipe la plate-forme idéale pour lancer une trilogie cinématographique. En supposant que c’est vraiment le plan, bien sûr.

Le BatmanLa conduite n’est pas différente et nous pourrons voir la vitesse du véhicule suralimenté à travers Gotham le 25 juin 2021.