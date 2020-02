Les fans de Batman paniquent au premier regard sur Robert Pattinson en costume

Il y a eu beaucoup de spéculations sur la façon dont les fans recevront Matt Reeves ” Le Batman une fois qu’il sera enfin sorti, et dans l’espoir de susciter l’enthousiasme pour le projet, le réalisateur a décidé de donner à tout le monde un aperçu surprise de la combinaison de Robert Pattinson aujourd’hui. Naturellement, les gens paniquent sur la conception.

Tout comme la première révélation du Joker de Joaquin Phoenix, Reeves a dévoilé de nulle part un test de caméra révélant son concept élégant du Batsuit que Pattinson portera quand il se déguisera en Caped Crusader de Gotham. À travers l’éclairage sombre pourpre et la partition épique du compositeur du film Michael Giacchino, la vidéo présente un aperçu rapide de la star du film dans son cotume de super-héros.

Ce costume semble être beaucoup plus blindé que les versions précédentes et est très similaire au look d’Arkham Knight dans le jeu vidéo Batman: Arkham Knight. Le costume dégage également de fortes vibrations Batman Beyond. Mais la seule chose qui ressort vraiment ici est l’emblème sur la poitrine du héros.

Habituellement, le logo est juste pour être affiché sur un costume de chauve-souris, mais ici, il semble qu’il pourrait avoir une fonction distincte. Ce pourrait être une arme, un grappin ou un Batarang trompé. Quoi qu’il en soit, cela aide certainement cette version à se démarquer des autres, et les fans du monde entier ne peuvent pas arrêter d’en parler.

Les fans semblent être derrière le nouveau design et cela ne fera qu’accroître l’anticipation pour The Batman. Mais ce ne sera pas seulement Pattinson sous les projecteurs, car il se joindra à lui avec une distribution de stars mettant en vedette Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Andy Serkis et Zoë Kravitz. Et compte tenu de l’apparence du costume du Dark Knight, il sera intéressant de voir ce que Reeves a en réserve pour le reste des personnages qui apparaîtront dans le film.

Le Batman atterrit dans les salles le 25 juin 2021. Jusque-là, cependant, les fans peuvent profiter d’autres grands titres DC comme Harley Quinn: Birds of Prey, qui est actuellement en salles, et Wonder Woman 1984, qui sortira le 4 juin 2020.