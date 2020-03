Les fans de Batman perdent la raison de la révélation de la Batmobile

De temps en temps, le réalisateur Matt Reeves aime faire exploser Internet en révélant un nouveau coup d’œil Le Batman. Le mois dernier, il a dévoilé notre premier regard – sombre, teinté de rouge – sur Robert Pattinson en Batsuit. Maintenant, il a partagé nos toutes premières photos de la Batmobile redessinée, qui figureront dans son film sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, comme le Joker l’a dit jadis, tout le monde perd la tête.

Je veux dire, regarde-le. C’est tellement beau.

pic.twitter.com/UdJcFJrF9p

– Hot Pockets Princess (@stephietweets) 4 mars 2020

Le Joker approuve.

pic.twitter.com/fsliweEcQH

– Hammerica (@HammerTheSenate) 4 mars 2020

Certains ont immédiatement vu des similitudes avec les Batmobiles du passé. Y compris le modèle de Batman: The Animated Series…

SAINTE MERDE. #TheBatman pic.twitter.com/NcUm5GHGA6

– Adam Hlavac (@adamhlavac) 4 mars 2020

… Et aussi la version classique du show des années 60.

ressemble à une version moderne de ce concept pic.twitter.com/r0OAoaNHyU

– Teodor (@teodorreads) 4 mars 2020

Cliquer pour agrandir

Même le design des jeux Telltale semble avoir eu une influence. Fondamentalement, Reeves et son équipe ont réussi à sortir une Batmobile qui plaît à presque tout le monde.

Je le jure, je peux voir un peu d’inspiration dans la Batmobile de Telltale

J’ai le sentiment que ce sera vraiment le meilleur film de Batman jamais pic.twitter.com/ConPEAddis

– Zac (@speedingahead) 4 mars 2020

Beaucoup sont particulièrement reconnaissants que ce ne soit pas une autre voiture semblable à un char – à la suite de la trilogie Tumbler of the Dark Knight et du véhicule de Batfleck.

Tellement heureux d’avoir enfin une Batmobile qui n’est pas un tank pour une fois. #TheBatman pic.twitter.com/MInd1yvCuB

– ᴀᴅᴀᴍ ᴛʜᴇᴇ sᴛᴀʙᴇʟʟɪ (@AdamofGotham) 4 mars 2020

Ce costume et cette Batmobile. Instantanément emblématique.

C’est l’un des meilleurs clichés de Batman de tous les temps. # TheBatman # Batmobile pic.twitter.com/Wuc6pbMGDB

– Jimmy Folino (@ MrNiceGuy18_58) 4 mars 2020

Mais Batman lui-même le dit le mieux. Ouais!

pic.twitter.com/0QuBd6tcH0

– Anthony (@BrooklynBatman_) 4 mars 2020

Les photos de la série précédente avaient révélé que Bruce Wayne de Pattinson conduisait le Batcycle dans les rues de Gotham, ce qui suggérait que le Batman pourrait même ne pas présenter le mode de transport habituel du Caped Crusader. Cependant, nous avons clairement eu tort et cela apparaîtra probablement un peu plus tard dans le film. Nous savons que le film se déroule au cours de la deuxième année de lutte contre le crime de Bruce, il est donc possible que la Batmobile soit toute neuve et qu’il utilise la moto jusqu’à présent.

Les fans de Batman à long terme peuvent avoir des flashbacks à la dernière fois où nous avons dévoilé un nouveau Batman et Batmobile dans une image promo élégante – à l’époque où Batman V Superman: Dawn of Justice était en production. Mais j’espère Le Batman se révélera plus universellement acclamé quand il sortira enfin dans les salles de cinéma en juin 2021.

Batmobile révèle pic.twitter.com/Qglc5wYBWJ

– Walt (@UberKryptonian) 4 mars 2020

Dites-nous, cependant, êtes-vous un fan de la nouvelle Batmobile Le Batman? Partagez vos opinions dans la section des commentaires, Bat-fans.