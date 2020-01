Les fans de Batman viennent de découvrir ce secret choquant dans les coulisses de la trilogie “ Dark Knight ” de Christopher Nolan

En ce qui concerne les aventures sur grand écran, peu de super-héros ont été aussi prolifiques que Batman. De Batman: The Movie en 1966 à The Batman en 2021, le Caped Crusader est apparu dans plus d’une douzaine de sorties en salles. Mais même à une époque définie par l’approche de l’univers partagé de Marvel Studios, la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan est sans doute tout aussi influente.

Nolan s’est éloigné de la franchise il y a près d’une décennie. Pourtant, son impact sur le cinéma continue d’être discuté et analysé, en particulier en ce qui concerne The Dark Knight de 2008. Mais, comme il est peu probable que Nolan et la star Christian Bale reviennent, les fans n’ont d’autre choix que de continuer à ronger les films qu’ils nous ont donnés. Heureusement, les films sont si riches que nous découvrons toujours de nouveaux faits étonnants derrière leur production.

Le pouvoir révolutionnaire de la trilogie «Dark Knight»

Avec le boom actuel des films de bandes dessinées, il est facile d’oublier à quel point Nolan a pris un risque pour Batman Begins. La dernière apparition sur grand écran du héros titulaire a été Batman & Robin en 1997. Et puisque ce film a essentiellement tué la franchise, le cinéaste Memento devait apporter un nouvel angle.

Entrez dans son approche dépouillée et dépouillée du mythe de DC Comics. Plutôt que d’embrasser le camp et la nature exagérée comme Joel Schumacher l’avait fait, Nolan a pris tout au sujet de Batman d’une gravité mortelle. Pas étonnant que son ennemi juré l’ait interrogé dans la suite. “Pourquoi si sérieux?”

Cette approche granuleuse et ancrée – ainsi que sa perspective moralement grise – a été émulée par d’innombrables films depuis l’arrivée de Batman et ses suites. Mais une façon dont l’influence de la trilogie a été plus limitée est son utilisation d’effets largement pratiques.

Les fans se tournent vers ce fait fou dans les coulisses

En fait, les effets visuels de la trilogie Dark Knight sont si simples que les fans découvrent maintenant comment ils ont été retirés. Récemment, un tweet présentant des images en coulisses de Batman Begins jette un nouvel éclairage sur une scène clé.

Le moment mémorable en question se déroule lors d’une confrontation entre Batman (Bale) et le Dr Jonathan Crane (Cillian Murphy). L’arme principale de Crane – sous l’apparence d’Épouvantail – a été sa toxine de peur. Batman offre donc à Crane un «avant-goût de [his] médecine », laissant Crane voir une version démoniaque de Batman.

Dans le film final, cette version cauchemardesque du Dark Knight ressemble à un effet numérique noir de jais. Mais les images récemment découvertes prouvent que «Demon Batman» – comme l’appelle l’utilisateur Twitter – est en fait un costume construit pour Batman Begins, légèrement amélioré avec CGI. Bien que Nolan aurait probablement pu opter pour un effet plus numérique, il est difficile d’imaginer qu’il soit aussi net.

“The Batman” suivra probablement l’exemple de Christopher Nolan

Batman Begins explore le développement par Bruce Wayne de son alter-ego. Et le prochain Batman de Matt Reeves se concentre également sur Wayne au début de sa carrière. Avec Robert Pattinson à la tête d’un casting de soutien doué, le film vise à réinventer le personnage, comme l’a fait la trilogie de Nolan. Reste à voir exactement comment Reeves entend y parvenir, mais nous pensons que l’ombre de Nolan restera.

Chacun a son Batman préféré. Selon la version que vous avez découverte en premier, vous préférerez peut-être le film de 1989 Michael Keaton à Bale. Ou peut-être le Batman des années 1960, Adam West. Mais ce personnage a survécu si longtemps car il n’y a littéralement aucune mauvaise façon de le représenter.

Tous sont tout aussi fidèles au matériel source. Et nous ne nous attendons pas à ce que cette réinterprétation constante s’arrête avec le film de Reeves. En fait, nous avons hâte de voir ce qu’il fait avec Batman.