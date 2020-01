Les fans de “ Blue Bloods ” débattent pour savoir si ces 2 personnages seront le prochain couple de la série

Plusieurs membres de la famille Reagan sont célibataires sur Blue Bloods. Les fans se demandent s’il y aura un nouveau couple maintenant que Jamie (Will Estes) et Eddie (Vanessa Ray) sont mariés.

Certains fans recherchent que deux personnages inattendus tombent amoureux. Découvrez qui ils sont et le débat que les fans ont à ce sujet.

Anthony Abetemarco a précédemment fermé Jack Boyle sur “Blue Bloods”

Cette saison, Anthony Abetemarco (Steve Schirripa) a continué de travailler avec Erin Reagan (Bridget Moynahan.) Parfois, sa vie personnelle est impliquée dans son travail et il doit être là pour elle.

L’ex-mari d’Erin, Jack Boyle (Peter Hermann) est revenu dans l’épisode “Higher Standards”. C’est parce qu’il avait un client qui a été injustement condamné et qu’elle faisait partie de son cas.

«J’ai rejoint une association caritative qui s’occupe des cas d’innocence. Et je représente un client qui est en prison depuis cinq ans et Erin, il ne l’a pas fait », a déclaré Jack à Erin. “Il a été renvoyé pour meurtre en se basant en grande partie sur un récit de témoin oculaire et le témoin s’est rétracté, et le détective qui a traité l’affaire disons simplement que ce n’était pas sa première condamnation douteuse.”

Anthony n’était pas ravi de découvrir cela. “Chaque fois que ce gars vient, il y a des problèmes, à chaque fois”, lui a-t-il dit. Il l’a toujours aidée dans l’affaire de condamnation injustifiée, mais les fans ont adoré qu’Anthony protège Erin.

Anthony a failli mourir cette saison

Bridget Moynahan en Erin Reagan, Steve Schirripa en Anthony Abetamarco sur «Blue Bloods» | Patrick Harbron / CBS via .

Anthony a été pris dans une situation dangereuse dans l’épisode “Bones to Pick”. C’est parce qu’il était en colère qu’un cambrioleur était de retour dans la rue à cause d’une nouvelle loi où il n’avait pas besoin de cautionner. Le cambrioleur n’avait pas peur d’insulter Anthony en quittant le tribunal.

Erin a essayé de lui parler, mais il a décidé de suivre le cambrioleur. À la fin, il a été abattu, mais heureusement, il portait un gilet. Erin n’était toujours pas satisfaite de lui.

«Je t’ai dit de rester loin de là. Je t’ai dit de te retirer! », Lui a-t-elle crié après l’avoir frappé dans son lit d’hôpital. Anthony s’est excusé, mais de nombreux fans ont trouvé l’échange très touchant car cela montre à quel point ils se soucient les uns des autres.

Les fans se demandent si Erin et Anthony devraient devenir un couple

Erin et Anthony sont définitivement une excellente équipe qui travaille ensemble. Ils s’appellent quand ils sont têtus ou font une erreur. Certains fans pensent que cela pourrait conduire à quelque chose de plus entre eux.

«J’aimerais voir Erin et Anthony se réunir en couple! Il l’a toujours appréciée, l’idolâtre et veille sur elle », a tweeté un fan. Un autre fan a tweeté: «Quand allez-vous en faire un couple? Ils se battent comme un seul. Le mari et moi serions heureux si vous les jumeliez romantiquement. Je veux dire, pourquoi pas ??? “

Cependant, tout le monde n’est pas d’accord pour dire que les collègues devraient aller au-delà de l’amitié. «J’aime leur amitié! Ils se soutiennent mutuellement, mais s’appellent également en cas de besoin. C’est une bonne dynamique. Je ne verrais pas d’étincelle romantique entre Erin et Anthony comme certains le font cependant. #BlueBloods », a tweeté un fan. Un autre fan a tweeté: «Nooooooooooo! Anthony, faute d’un meilleur mot, pas dans sa ligue. Bon partenariat de travail, mais tout est «ugh». »

Il semble que les fans de Blue Bloods soient déchirés par celui-ci. Le temps nous dira si quelque chose de romantique se construit entre les deux personnages.