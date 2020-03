Les fans de Blue Bloods ont un problème avec Jack Boyle

La série télévisée Blue Bloods a été créée pour la première fois en 2010. Depuis, l’émission CBS a parcouru un long chemin. Le drame raconte l’histoire d’une famille soudée de New York qui a une histoire forte et un lien avec les forces de l’ordre. La famille Reagan a captivé son public au cours de la dernière décennie, car la distribution est revenue en permanence sur les écrans de télévision partout. Cependant, il y a un personnage de Blue Bloods avec lequel les fans semblent avoir un problème. Découvrez pourquoi les fans et les téléspectateurs ont un problème avec Jack Boyle.

Peter Hermann | Christopher Saunders / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Qui est Jack Boyle de Blue Bloods?

Le personnage de Jack Boyle dans Blue Bloods est vraiment compliqué. Les téléspectateurs ont d’abord été officiellement présentés au personnage dans la saison trois. Jack Boyle semble refaire surface à New York et dans la famille Reagan pour des affaires personnelles et professionnelles. Jack a indirectement pu passer du temps avec Erin lorsque la paire a été forcée de travailler sur le même boîtier et dans le même espace. Le public a rapidement pu saisir leur dynamique complexe.

Comme l’histoire l’avait déjà révélé, Jack Boyle était marié à Erin Reagan. Mais cela n’a pas duré trop longtemps. Lorsque Jack et Erin ont finalement décidé de mettre fin à leur mariage, c’était finalement le résultat de l’infidélité de Jack. La décision de Jack Boyle de tricher alors qu’il était marié à Erin est à l’origine de la haine de la famille Reagan pour Jack.

Sans oublier, Jack est aussi le père de leur fille, Nicky Reagan-Boyle. La réputation de Jack et son rôle de père sont l’une des nombreuses raisons pour lesquelles les fans hésitent à le soutenir. Comme Jack ne voulait pas partager la garde de Nicky, il est souvent étiqueté comme un père mort. On voit souvent le couple se chamailler sur des problèmes liés à sa fille, mais ils ont également des moments et des scènes qui capturent l’histoire et les liens entre eux deux. Dans “To Protect and Serve”, les fans étaient au bord de leur siège en regardant Jack venir à la rescousse d’Erin lors d’une fusillade qui a eu lieu dans la salle d’audience. Comme les fans et les téléspectateurs le savent déjà partout, le personnage de Jack Boyle dans Blue Bloods est loin d’être simple.

Que se passe-t-il actuellement avec Jack Boyle sur Blue Bloods?

La saison 10 de Blue Bloods a commencé à être diffusée à l’automne 2019. Depuis, les téléspectateurs n’ont à peine vu Jack Boyle. Tout a changé lors de la création de «Normes plus élevées». Jack Boyle réapparaît sur les lieux pour parler d’un ancien cas avec Erin. Certains fans ont émis l’hypothèse que l’apparence de Jack dans la saison 10 devait simplement se mettre sous la peau d’Erin, mais cela s’est avéré être quelque chose de beaucoup plus dramatique. Il semble que Jack voulait vraiment aider son ex, mais, comme d’habitude, Jack voulait des choses selon ses conditions. Quelle que soit la situation, les fans et les téléspectateurs ont du mal à décider s’ils aiment ou non ce personnage et devraient s’enraciner pour lui.

Que disent les fans et les téléspectateurs de l’écriture sur Blue Bloods?

Comme les gens le feront souvent, de nombreux téléspectateurs commencent à remettre en question leurs problèmes avec Jack en raison d’une mauvaise planification à la fin de la production. Les fans meurent d’envie de comprendre pourquoi il est parfois difficile de tolérer ou d’aimer Jack Boyle. Eh bien, ce fil dit tout. Beaucoup de gens ont exprimé leur frustration quant à l’imprévisibilité en ce qui concerne le personnage et le scénario de Jack Boyle. Un commentaire a déclaré: “À ce stade, son incohérence est son seul trait constant.” Partout, les fans de Blue Blood savent exactement ce qu’ils veulent dire.

Même si les fans ne sont pas en mesure de comprendre Jack Boyle et son scénario, ils ne vont pas laisser cela les empêcher de regarder Blue Bloods.