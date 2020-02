Les fans de BoJack Horseman se tournent vers Twitter! – HITC

Peut-être que ce sera toujours l’un des plus grands mystères non résolus de la télévision.

La lettre de Hollyhock est destinée à hanter les fans de BoJack Horseman pendant très longtemps.

Eh bien, nous supposons que Netflix n’a tout simplement pas envie de faire le BoJack pendant quelques années de plus!

Lorsque la série animée de Raphael Bob-Waksberg est arrivée pour la première fois sur le service de streaming en 2014, personne n’aurait peut-être pu prédire l’impact que cela aurait sur la vie de tant de gens.

Dire que c’est un spectacle que beaucoup de téléspectateurs chérissent serait un euphémisme total. Ce sont des personnages que nous avons appris à aimer véritablement au cours des six saisons, et c’est tellement dommage que nous ne pourrons pas passer plus de temps avec eux au-delà des visionnements répétés. Beaucoup, beaucoup de visionnements répétés.

La sixième et dernière saison a été divisée en deux parties, qui se sont terminées par l’épisode 16 – intitulé à juste titre Nice While it Lasted. En effet, c’était vraiment bien tant que ça a duré, mais ça ne veut pas dire que c’est fait et dépoussiéré…

(L-R) Blair Fetter, Cindy Holland, Noel Bright, Aaron Paul, Lisa Hanawalt, Raphael Bob-Waksberg, Mike Hollingsworth, Paul F. Tompkins, Will Arnett, Steve Cohen et Andy Weil assistent à la…

BoJack Horseman: Hollyhock’s letter

Les fans ont encore d’énormes questions sur la saison 6!

Cependant, le plus gros semble se concentrer sur la lettre de Hollyhock.

Tout au long de la saison, elle reste à distance de BoJack, et nous le voyons essayer de l’appeler et de la contacter plusieurs fois en vain. Cependant, il reçoit finalement une lettre d’elle qui le casse.

Cela déclenche une chaîne imprudente d’événements, mais le public n’apprend jamais réellement ce que Hollyhock a écrit. Elle n’apparaît plus. disparu du public et de la vie de BoJack.

Le public parle de la lettre de Hollhock sur Twitter

Comme vous vous en doutez, un certain nombre de publics ont afflué sur Twitter pour exprimer leurs frustrations.

Découvrez une sélection de tweets:

Certains fans semblent d’accord!

Bien que beaucoup ne soient pas impressionnés par la nature ambiguë du contenu de la lettre, un certain nombre de fans sont convaincus que cela signifie simplement qu’elle a décidé de rompre les liens avec BoJack… rien de plus, rien de moins.

Cela a vraiment du sens. Hollyhock est au courant de l’incident de Penny depuis un certain temps, et peut-être qu’elle a décidé d’envoyer la lettre quand elle a finalement réalisé qu’il ne révélerait jamais tout.

Certains ont spéculé sur le suicide, ce qui semble beaucoup moins probable. Cela ressemble à quelque chose que le spectacle explorerait avec plus de compassion, plutôt que de balayer.

ScreenRant écrit à ce sujet: «On peut donc supposer, alors… qu’elle était au courant de ses actes et qu’elle ne voulait plus faire partie de sa vie. Du côté de BoJack, si tel est le cas, alors il respecte au moins les souhaits de Hollyhock, un autre exemple de lui laissant les gens partir pour ne plus leur faire de mal… »

Découvrez quelques tweets en discutant:

Dans d’autres nouvelles, qui est la star de The Stranger Brandon Fellows?