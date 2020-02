Les fans de Bravo pleurent l’exode des acteurs emblématiques

Les fans de Bravo se sentent un peu vulnérables alors qu’une autre icône dit «adieu» à son émission. Quelques instants après la fin de la réunion ci-dessous, le ragoût en chef Kate Chastain dit adieu aux fans.

Elle a partagé sur son Instagram qu’elle a plutôt quitté la série en faveur du travail «terrestre». «Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, j’ai choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif basé sur la terre», a-t-elle écrit avec une photo. «J’ai l’intention de prendre du recul en tant que membre senior de la famille Under Deck et de travailler pour devenir financièrement indépendant, tout en continuant à soutenir pleinement Sa Majesté Andy Cohen.»

De nombreux fans semblaient contrariés d’apprendre que Chastain s’éloignait de son rôle de ragoût en chef après avoir été dans l’émission pendant les six dernières années. Mais l’angoisse va plus loin car beaucoup ont souligné qu’il semble y avoir une hémorragie par icône Bravo.

D’abord Bethenny Frankel, puis Vicki Gunvalson puis…

Les influenceurs de Bravo suivent un modèle. Best of Bravo a publié une série de photos mettant en vedette les acteurs qui ont récemment quitté le réseau. L’influenceur avait le sens de l’humour en commençant la série de photos avec le chien au centre de la controverse The Real Housewives of Beverly Hills, suivi de Lisa Vanderpump.

Mais l’exode de masse comprend Bethenny Frankel, Joe Giudice, Danielle Staub, Vicki Gunvalson et Tamra Judge. Chastain complète la liste. «Sans parler de la sobriété de Luann et probablement de Tinsley, Denise et Nene. Il se passe juste beaucoup de choses ok !! Bravo c’est la vie », Best of Bravo inclus dans le post.

Un autre influenceur veut juste que Craig Conover de Southern Charm offre des câlins. «Premièrement, nous avons perdu Bethenny. Puis Vicki et Tamra du RHOC. Et maintenant Kate de Under Deck. Ce sont des moments étranges et déroutants et j’ai vraiment besoin de Craig Conover pour me tenir », a déclaré Bravo Superfans.

Certains ont choisi de s’éloigner, tandis que d’autres ont été licenciés

La vapeur des Bravolebrities quittant le réseau est un mélange entre les acteurs qui ont choisi de s’éloigner et quelques-uns qui ont été licenciés. Frankel, Vanderpump (et il semble) Chastain a tous fait une sortie à leurs propres conditions. Giudice a été expulsé vers l’Italie, ce qui fait qu’il est difficile pour lui de filmer.

Mais Gunvalson et Judge ont été licenciés. Le producteur Andy Cohen a partagé l’idée de laisser partir Judge et Gunvalson. “Nous avions juste l’impression qu’avec Orange County, nous tournions un peu en rond avec le groupe”, a-t-il expliqué lors de son émission sur Radio Andy SiriusXM. «Parfois, vous devez retirer les gens du groupe pour voir les histoires prendre une autre direction.»

Bien que Vanderpump ait quitté RHOBH, elle apparaît toujours sur Vanderpump Rules. De plus, Cohen a rappelé aux fans que les membres du casting vont et viennent. Quand Frankel est parti pour la deuxième fois, il a partagé qu’elle peut toujours revenir. “Elle est déjà partie, c’est ce dont nous devons nous souvenir”, a-t-il déclaré lors de son émission Sirius XM, rapporte The Daily Dish de Bravo.

“Nous avons été très chanceux d’avoir ces dernières saisons avec elle”, a-t-il poursuivi. «C’était tellement amusant de la retrouver, et elle a tellement apporté au spectacle que je vis dans la gratitude de son deuxième retour. Et j’espère vivre dans la gratitude de son troisième retour parce que nous ressemblons beaucoup à la foule. Vous ne pouvez pas sortir. J’espère et je pense qu’elle reviendra un jour… Qui sait? »