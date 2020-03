Les fans de Brickleberry se réjouissent alors que le crossover de Netflix ravive une comédie très appréciée – HITC

Paradise PD revient sur Netflix pour sa deuxième saison le 6 mars avec un épisode de crossover assez spécial.

Bien que Netflix soit évidemment mieux connu pour créer des séries dramatiques à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, il est toujours utile de se rappeler que le service de streaming offre des opportunités pour les émissions de télévision qui n’ont généralement aucune chance sur la télévision traditionnelle.

Des émissions telles que Big Mouth, Bojack Horseman et Paradise PD n’en sont que quelques exemples.

La dernière de ces émissions, Paradise PD, vient de revenir sur Netflix pour sa deuxième saison et il y a quelque chose de spécial en magasin pour les fans de Brickleberry, une autre comédie animée des créateurs Waco O’Guin et Roger Black qui a pris fin en 2015.

Paradise PD saison 2 sur Netflix

Il a fallu un certain temps pour que la deuxième saison de Paradise PD arrive.

Le nouveau lot d’épisodes a été annoncé le 30 octobre 2018 et enfin, le 6 mars 2020, la nouvelle saison est arrivée.

Contrairement à la saison 1, qui contenait 10 épisodes, la saison 2 arrive avec seulement huit.

Cependant, c’est le septième épisode de la nouvelle saison que les fans voudront garder à l’œil.

Le crossover de Paradise PD avec Brickleberry

Bien qu’il ait fallu à Family Guy et The Simpsons un total combiné de 39 saisons pour se croiser en 2014, Paradise PD accueille des personnages de Brickleberry dans sa deuxième saison seulement.

L’épisode 7, intitulé Paradise PD Meets Brickleberry, suit la distribution de Paradise PD alors qu’ils fuient leur ville natale et traversent le parc national de Brickleberry où ils tombent sur le casting de l’émission Brickleberry.

Des hijinks typiques s’ensuivent alors que le Ranger Woody recrute le Paradise PD pour aider à chasser l’ours disparu, Malloy.

Les fans réagissent au crossover très attendu

Le crossover Paradise PD et Brickleberry a été annoncé il y a plus d’un an et l’excitation des fans n’a cessé de croître depuis et lorsque les fans ont eu leur premier aperçu de l’épisode dans la bande-annonce de la saison 2, la réaction a été extrêmement positive.

Il n’est pas surprenant que de nombreux fans se soient tournés vers les médias sociaux pour s’exclamer de leur joie devant le crossover de la comédie.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: “Il y a un crossover brickleberry au paradis pd >>>>”

Un autre a ajouté: «Quelqu’un d’autre compte les minutes pour la nouvelle saison de Paradise PD? BRICKLEBERRY CROSSOVER BOYEEEEEEEEEEEEEE ”

Et enfin, ce fan a demandé:

Le tweet en question a même obtenu un goût du co-créateur de la série, Waco O’Guin.

La saison 2 de Paradise PD est disponible en streaming maintenant sur Netflix après sa sortie le 6 mars 2020.

