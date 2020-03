Les fans de Chris Brown ne sont pas satisfaits de sa vidéo avec Tyga et Austin McBroom

Chris Brown a pris une petite pause dans la distanciation sociale pour passer du temps avec Tyga et Austin McBroom, mais certains fans n’étaient pas ravis de voir Austin dans le clip.



Il y a des millions de personnes sur TikTok qui créent et tentent de relever ces défis de danse, mais très peu ont les compétences de Chris Brown. La star Indigo aux pieds fantaisistes, ainsi que le reste du monde, s’est maintenue en quarantaine, mais il semble qu’il ait pris un certain temps à l’écart de la distance sociale afin de rattraper Tyga et la star de YouTube Austin McBroom.

Imeh Akpanudosen / Intermittent / .

Lundi (23 mars), Chris a mis en ligne un bref extrait du trio donnant son point de vue sur une danse TikTok populaire – enfin, plus que quelques mouvements de main simples, mais vous obtenez le point. Le chanteur et ses amis célèbres semblent être de bonne humeur car ils sont mis en quarantaine à la maison et Chris a continué de montrer son côté idiot dans l’ouverture de la vidéo. “Gang dans cette merde”, écrit-il dans la légende.

Pendant ce temps, alors que le bref clip a circulé sur les médias sociaux, certains fans n’étaient pas trop heureux de voir Austin aux côtés de deux de leurs artistes préférés. Les fans ont évoqué les déclarations controversées précédentes d’Austin McBroom au sujet des femmes noires où il a tweeté des choses comme: “Je ne peux pas faire de filles noires parce que j’ai fini, imma doivent payer pour leurs cheveux. # Allbad” et “St. Louis fait peur moi loin des filles noires ….. les blondes aux yeux bleus sont plus attrayantes! ” D’autres fans étaient simplement heureux de voir plus de séquences de Chris Brown et Tyga ensemble, peu importe avec qui ils étaient. Découvrez la vidéo et quelques réactions ci-dessous.

