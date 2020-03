Les fans de Chuck Norris célèbrent son 80e anniversaire sur Twitter

Icône d’action et mec légendaire polyvalent Chuck Norris fête aujourd’hui son 80e anniversaire… Ou peut-être que son anniversaire le célèbre.

Né Carlos Ray Norris à Ryan, Oklahoma, le célèbre artiste martial et producteur de films a eu une enfance étonnamment mélancolique. Son père était un ivrogne qui mettait souvent sa famille en crise financière, ce qui faisait que Norris manifestait des tendances introverties tout au long de sa jeunesse – un contraste évident avec sa carrière bourrée d’action en tant que tueur à gages plus tard dans la vie. Il a pris le surnom de «Chuck» alors qu’il servait dans la United States Air Force où il a commencé à étudier les arts martiaux et a rapidement commencé à enseigner le karaté. Il est finalement devenu le premier occidental à obtenir le rang de ceinture noire du 8e degré en taekwondo.

En 1972, Norris s’est taillé une place à long terme à Hollywood en incarnant Bruce Lee dans Nemesis dans The Way of the Dragon, qui est devenu le film le plus rentable de l’année à Hong Kong. Cela l’a aidé à marquer des rôles dans les grands films de l’époque, comme A Force of One, The Octagon, Sidekicks et Top Dog. Au milieu des années 80, il était une star d’action hollywoodienne certifiée aux côtés de noms tels qu’Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone, le menant sur la voie de sa série télévisée à succès Walker, Texas Ranger en 1993.

Mais revenons à son anniversaire, et les fans se sont rassemblés sur Twitter aujourd’hui pour le célébrer, les tweets ci-dessous ne représentant qu’un échantillon de ce que les gens disent:

Vous ne pouvez pas prendre une photo de @ChuckNorris parce que la seule photo qui sortira est de sa chaussure juste avant qu’il ne vous frappe au visage… mais je suis Machete. Joyeux anniversaire Chuck! pic.twitter.com/cqQZDpejgL

– Danny Trejo (@officialDannyT) 10 mars 2020

Chuck Norris compta jusqu’à l’infini. Deux fois.

Chuck Norris fait pleurer les oignons.

Chuck Norris a battu le soleil dans un concours de regard.

Et aujourd’hui, Chuck Norris a 80 ans 🎈 pic.twitter.com/dVINEnE7GC

– SportsNation (@SportsNation) 10 mars 2020

Chuck Norris a 80 ans! pic.twitter.com/06dHuWOId3

– KBTX News (@KBTXNews) 10 mars 2020

Joyeux 80e anniversaire à l’inventeur d’Action Jeans, CHUCK NORRIS. pic.twitter.com/bMgGBEmveH

– Darrell Epp (@DarrellEpp) 10 mars 2020

Joyeux 80e anniversaire Chuck Norris! #ChuckNorris pic.twitter.com/HioMGsGriu

– W. Kamau Bell (@wkamaubell) 10 mars 2020

#ChuckNorris est né il y a 80 ans aujourd’hui, puis a ramené sa mère à la maison de l’hôpital. pic.twitter.com/iPVaQJWQpB

– Ryan Cody (@RyanThomasCody) 10 mars 2020

Si Chuck Norris voulait que vous lui souhaitiez un joyeux 80e anniversaire aujourd’hui, il vous ferait battre cette salutation. 👊🏻 pic.twitter.com/iR6HAQlu3i

– Marshall Julius (@MarshallJulius) 10 mars 2020

Joyeux 80e anniversaire à #ChuckNorris, qui…

Peut allumer un feu en frottant deux glaçons ensemble.

Peut couper à travers un couteau chaud avec du beurre.

A un tapis de grizzli. Ce n’est pas mort, juste peur de bouger.

C’est la raison pour laquelle Waldo se cache.

Aussi… pic.twitter.com/EuFCyClpGX

– Jeff Cook (@jeffvcook) 10 mars 2020

Bien sûr, dans des temps plus récents, Internet a immortalisé Norris avec des «faits» exagérés et des blagues sur sa ténacité et sa masculinité, développant davantage l’héritage déjà incroyable de la star. Ses apparitions dans les films ont commencé à décliner dans les années 2000, bien qu’il soit apparu dans The Expendables 2, un film qu’il a essayé d’exiger d’être PG-13. Cependant, il n’a pas réussi à comprendre ce qui pourrait expliquer pourquoi il n’a pas fait une apparition dans le troisième film de la série.

Plus récemment, Norris a joué dans une poignée de publicités pour des sociétés comme QuikTrip et Toyota. À 80 ans, il est difficile de lui reprocher de s’être installé. Il pourrait probablement encore vous étrangler avec un téléphone sans fil.

Bon anniversaire, Chuck Norris!