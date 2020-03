Les fans de «Compter sur» n’aiment pas la façon dont Jeremy Vuolo parle de sa femme, Jinger Duggar

Jinger

Duggar et Jeremy Vuolo sont mariés depuis 2016 et ont vécu

leur vie très différemment du reste de la famille de Duggar. Pour ça

raison, de nombreux fans de Duggar ont appris à les aimer, car ils sont toujours

pratiquer la religion mais en avoir un peu plus d’indépendance que les autres

membres de la famille.

Pourtant, certains n’aiment pas le couple – ils ne pensent pas que Vuolo traite sa femme comme il le devrait. Et une vidéo récente a des fans de Duggar dans les bras.

Jinger Duggar et Jeremy Vuolo | Michael Kovac / . pour Discovery Channel

Jinger Duggar et Jeremy Vuolo se sont mariés en 2016

Duggar et Vuolo se sont rencontrés par la sœur de Duggar et

beau-frère, Jessa et Ben Seewald. Les Seewalds ont rencontré Vuolo alors qu’ils étaient

au Texas, et quand il est venu visiter, il a commencé à connaître son avenir

épouse. Vuolo et Duggar ont fait la cour pendant un petit moment avant de proposer, et ils

se sont mariés en 2016.

Depuis lors, les deux se sont séparés de la famille de Duggar. Bien qu’ils restent tous proches, Duggar et Vuolo vivent maintenant à Los Angeles et sont beaucoup plus traditionnels que la plupart de ses frères et sœurs. Duggar écoute de la musique moderne, porte un pantalon et a maintenant des cheveux blonds clairs. Elle regarde également la télévision, ce qu’elle n’était pas autorisée à faire en grandissant.

Voir ce post sur Instagram

Alors que le «Safer At Home Order» frappe Los Angeles et que nous sommes tous essentiellement en lock-out, nous nous occupons de la maison. . Nous avons profité d’un nettoyage de printemps indispensable, trouvé de nouvelles recettes en ligne à concocter et couru dans la maison et l’arrière-cour à la poursuite de Felicity. Comme tout le monde, nous n’avons jamais rien vécu de tel auparavant. Mais cela nous aide à réaliser à quel point nous sommes reconnaissants pour les dons que Dieu nous a donnés, en particulier notre relation avec lui et les uns avec les autres. . En ces jours difficiles, assurez-vous d’envoyer un SMS à un ami, de discuter par vidéo avec votre famille et de lui faire savoir que vous lui êtes reconnaissant et que vous l’aimez. Restez en sécurité, restez fort

Un post partagé par Jinger Vuolo (@jingervuolo) le 21 mars 2020 à 15h38 HAP

Certains fans pensent qu’il se passe quelque chose dans les coulisses de leur mariage

Bien que beaucoup de gens aiment le couple, certains ne sont pas convaincus d’être heureux. Les utilisateurs de Reddit se rendent souvent sur le site pour discuter de la famille Duggar (bien qu’ils prétendent ne pas aimer la famille, les utilisateurs les suivent de très près, ce qui en fait peut-être certains des plus grands fans des Duggars). Il y a eu diverses discussions sur le traitement de Vuolo envers Duggar et sur la façon dont certains qui suivent l’émission ne lui font pas confiance; ils le trouvent manipulateur et contrôlant.

Les utilisateurs de Reddit ont récemment déchiré les louanges de Vuolo à sa femme

Vuolo s’est rendu sur Instagram au milieu de la pandémie de coronavirus pour

remercier sa femme d’avoir si bien pris soin de lui et de sa fille, et un utilisateur a posté

la vidéo sur Reddit. «Jinger prend grand soin de nous; elle est

incroyable », a déclaré Vuolo. Il a également noté qu’elle «nous maintenait en vie», faisant référence

pour lui et Felicity. Mais les fans n’aimaient pas que ses éloges

elle prenant soin de lui.

«Jeremy avait plus l’air de louer l’aide louée que de remercier sincèrement Jinger», a écrit un utilisateur. “Elle a l’air énervée pour quelque chose”, a ajouté quelqu’un. “Ouais quelque chose est là-haut. Elle a l’air gênée », a répondu un utilisateur. Un autre utilisateur a suggéré qu’il pourrait y avoir des abus dans la relation, mais cela n’a certainement pas été confirmé.

De nombreux fans adorent le couple

Malgré la négativité de certaines personnes, de nombreux fans adorent

Duggar et Vuolo. Ils semblent se montrer beaucoup d’amour sur les réseaux sociaux,

et bien que souvent cela ne donne pas une image complète, cela pourrait vraiment être

leur façon d’exprimer comment

ils se soucient beaucoup les uns des autres. Bien que l’expression faciale de Duggar dans le

la vidéo était un peu discutable, elle aurait peut-être simplement eu autre chose sur elle

l’esprit pendant que son mari enregistrait. Il n’y a aucune preuve qu’il y ait

négativité ou abus de quelque nature que ce soit dans le cadre du mariage du couple.