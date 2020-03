Les fans de ‘Counting On’ ne croiront pas combien Jim Bob et Michelle Duggar viennent de gagner en retournant leur maison

Les stars de Counting On Jim Bob et Michelle Duggar viennent de vendre leur immense maison à Springdale, en Arkansas. Le couple vit dans la maison depuis 2014 et les fans de Counting On ne croiront pas combien ils ont gagné la propriété récemment rénovée. Avec les Duggars qui encaissent encore une autre maison, voici un aperçu de leurs gains lors de leur dernière vente.

Michelle Duggar et Jim Bob Duggar | Peter Kramer / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

À l’intérieur du manoir Duggar

La maison de Jim Bob et Michelle a été construite en 1969 et a été modelée d’après la conception de la maison ronde de Frank Lloyd Wright. Le rez-de-chaussée comporte un mur rond en béton qui serait suffisamment solide pour «résister à une attaque nucléaire».

Bien que les Duggars – stars de Counting On et 19 Kids and Counting – aient conservé certains des éléments d’origine de la maison, tels que les plafonds en noyer et les tuiles d’ardoise, ils ont mis à jour toute la maison avec des caractéristiques modernes. Après d’importants travaux de rénovation, la maison comprend désormais une conception de sol ouvert avec une cuisine spacieuse et des murs d’accent en pierre.

Globalement, la maison massive dispose de quatre chambres, neuf salles de bains,

et trois cuisines, qui ont toutes été rénovées. L’une des cuisines est

situé en bas près d’un escalier en colimaçon.

La propriété se trouve sur 2,73 acres et comprend un patio en pierre et un

garage surdimensionné pour trois voitures. Le patio avait un tapis vert qui était

enlevé par les Duggars.

Jim Bob encaisse après avoir vendu sa maison

Jim Bob et Michelle ont acheté leur maison il y a six ans pour

environ 230 000 $. À l’époque, la propriété s’appelait Baylor Mansion et devait

rénovations importantes.

Depuis 2014, les Duggars ont travaillé dur pour rénover l’espace, le mettant sur le marché en 2019 pour 1,8 million de dollars. Le prix a été abaissé en décembre dernier avant d’être retiré des listes locales, car les Duggars ont fait appel à des designers pour rendre l’espace plus commercialisable.

Selon Yahoo,

les stars de Counting On ont remis la maison sur le marché en février et

l’a vendu pour 1,53 million de dollars, un peu plus que le prix demandé de 1,38 million de dollars.

On ne sait pas combien les Duggars ont dépensé pour rénover l’espace, mais ils ont vendu

pour 1,3 million de dollars de plus que le prix d’origine.

Jim Bob et Michelle, bien sûr, ont renversé des maisons pour

ans, bien avant de lancer leur carrière dans la télé-réalité. En fait, un représentant de

le couple a révélé qu’ils apprécient le processus de rénovation des maisons et sont

toujours à l’affût d’un autre projet.

“Ils ont toujours cherché des opportunités où ils pouvaient

améliorer quelque chose », a expliqué le représentant. «Ils aiment juste renverser des maisons. Ils aiment

l’entreprise de construction, le remodelage, et voir quelque chose passer de mal en

bon – de non utilisé à être attrayant pour les autres. “

Les stars de «Counting On» sont-elles contrôlées par l’immobilier?

Alors que Jim Bob et Michelle se sont clairement bien débrouillés dans le secteur immobilier, les fans ont émis l’hypothèse que les stars de Counting On pourraient contrôler leurs enfants via des maisons gratuites.

Jim Bob et Michelle n’admettraient jamais de telles tactiques, mais

ne nie pas que plusieurs de leurs enfants vivent dans des maisons qu’ils

acheté.

Josh Duggar, par exemple, vit dans un entrepôt sur Jim Bob et

La propriété de Michelle. Josh et sa femme, Anna Duggar, ont emménagé chez ses parents

terres peu de temps après avoir quitté leur ferme.

Les Duggars ont également donné une belle maison à Joy-Anna et Austin Forsyth, ce qui a permis aux stars de Counting On de quitter leur caravane. Et Jessa Duggar et Ben Seewald vivent actuellement dans une maison que sa défunte grand-mère, Mary Duggar, possédait.

On ne sait pas si Jim Bob utilise ces maisons comme levier

contre ses enfants, mais cela n’a pas empêché les fans de spéculer.

Les Duggars souhaitent un joyeux anniversaire à Derick Dillard

Hormis les affaires immobilières, Jim Bob a été impliqué dans une querelle avec le mari de Jill Duggar, Derick Dillard. Les deux se battent depuis une bonne partie de l’année, Derick ayant récemment menacé d’écrire un livre révélateur sur la famille.

Malgré le drame, Jim Bob et Michelle ont récemment pris des

médias pour souhaiter un joyeux anniversaire à Derick. Cette décision a complètement choqué les fans de Counting On, dont beaucoup pensaient

ils ne se parlaient toujours pas.

“Joyeux anniversaire, Derick!” Jim Bob et Michelle ont posté.

“Nous vous sommes tellement reconnaissants! Vous êtes un mari aimant pour notre douce Jill, et un

merveilleux papa à vos garçons. Que Dieu vous bénisse en cette nouvelle année !! ”

Derick a quitté la série télé-réalité il y a quelques années après avoir

remarques douteuses sur les réseaux sociaux. Il n’est pas revenu au spectacle, cependant

Jill a apprécié une brève apparition la saison dernière.

TLC n’a pas annoncé la première de la nouvelle saison de Counting On, mais elle devrait revenir plus tard cette année.